Speed sport Basket Cup już w niedzielę – trwają zapisy

Fajna koszykarska impreza tuż obok Warszawy. Już II edycja turnieju Speed sport Basket Cup odbędzie się w niedzielę, 24 marca. Wciąż możesz się zapisać, sprawdzić formę na boisku 3×3 i wygrać atrakcyjne nagrody!

SPEED sport 3×3 Basket Cup – zobacz wydarzenie na Facebooku >>

Najważniejsze informacje:

– gramy w Wołominie (ul. Sasina 33)

– zespoły 4 osobowe (3 grających i 1 zmiennik)

– gramy oficjalną piłką 3×3 (rozmiar 6)

– zawodnicy zdobywają punkty rankingowe FIBA

– turniej przeprowadzany jest w oparciu o system FIBA3x3

– wpisowe 80 zł za drużynę zgłoszoną do turnieju

– relacja i zdjęcia z turnieju na PolskiKosz.pl

Więcej szczegółów – na Facebooku >>

Rejestracja:

do 24.03.2019:

rejestracja TUTAJ: https://play.fiba3x3.com/events/2459c482-04a9-4ffc-9e71-4300642eb37f/register

Nagrody w turnieju:

– 1 miejsce – voucher do Sklepu Koszykarza na kwotę 600 zł

– 2 miejsce – voucher do Sklepu Koszykarza na kwotę 400 zł

– 3 miejsce – voucher do Sklepu Koszykarza na kwotę 200 zł

Kontakt do organizatorów: ligaspeedsport@gmail.com

