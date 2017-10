Splash Sisters – babcie z San Diego wymiatają

Grace Larsen i Meg Skinner mają po 91 lat i grają w najstarszym zespole w lidze seniorek w San Diego. – Za często nie wygrywamy. Ale raz na jakiś czas się zdarzy – mówią.

Ale to fajna koszykarska historyjka – na YouTube coraz częściej znajdujemy filmiki dzieci, które robią z piłką cuda i będą następnymi LeBronami, a tutaj pojawia się przykład miłości do gry w wieku niemal 100 lat! Ligi amatorskie często skupiają drużyny weteranów, którzy uwielbiają zabawę i rywalizację, ale tu mamy sytuację wyjątkową.

Drużyna San Diego Splash – nazywana też „Splash Sisters” – występuje w miejskiej, amatorskiej lidze seniorek dla kobiet w wieku minimum 50 lat. Ale w Splash ten próg jest wyższy – wynosi 80 lat. A dwie zawodniczki mają nawet po 91.

– Gramy z młodszymi, więc za często nie wygrywamy. Zdarza się raz na jakiś czas – mówi właśnie najstarsza w zespole Grace Larsen. – Miałam 78 lat, gdy po raz pierwszy założyłam buty do koszykówki i to było przeżycie! Jak byłam mała, nie miałam gdzie grać, wtedy uprawianie sportu nie było tak proste, jak teraz. Więc teraz pomyślałam: „Byłoby fajnie spróbować”. I będę grała, dopóki będę mogła.

Ale zajawka!

