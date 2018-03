Spójnia lepsza w Poznaniu – Biofarm miał rzut na zwycięstwo

Spójnia Stargard po bardzo wyrównanym pojedynku pokonała Biofarm Basket Poznań 74:72. Mimo absencji Adama Metelskiego, poznaniacy byli o włos od wygranej.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP! >>

Gospodarzom do nieoczekiwanej wygranej zabrakło trochę doświadczenia w ostatnich 10. minutach, co bardzo dobrze wykorzystał Dawid Bręk. Rzucił w ostatniej kwarcie 10 z 14 swoich punktów.

W pierwszej połowie gracze Biofarmu Basket grali mądrze w obronie, a w ataku najwięcej punktów dawały im akcje pick ‘n roll. Dało im to prowadzenie 33:28. Spójnia w dwóch pierwszych kwartach nie trafiła żadnego rzutu za trzy punkty, próbując aż 10 razy.

Podopieczni Krzysztofa Koziorowicza na drugą połowę wybiegli wyraźnie odmienieni. Dobre pierwsze minuty 3. kwarty pozwoliły im odzyskać prowadzenie. Spójnia wreszcie zaczęła trafiać z dystansu, a po trzeciej kwarcie było już 51:49 dla stargardzian.

Dawid Bręk w ostatniej kwarcie dwa razy trafił za 3 punkty oraz świetnie asystował. Basket Poznań cały czas był w grze, raz za razem odpowiadając na punkty gości. W ostatniej sekundzie gospodarzom zabrakło jednak trochę szczęścia, piłka nie wpadła do kosza po rzucie za 3 Filipa Struskiego, który był najlepszym strzelcem miejscowej drużyny – 16 punktów.

Biofarm dalej pozostaje w walce o Play – Off. W następnej kolejce czeka go kolejny ważny mecz, na wyjeździe przeciwko Noteci Inowrocław. Spójnia podejmie u siebie walczące o utrzymanie SKK Siedlce. Zawodnikom z Pomorza nikt już nie zagrozi w fazie zasadniczej, rozpoczną playoff w roli lidera.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Maciej Łukaszewicz

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP! >>