Spójnia nie odpuszcza – Pabian i Dymała po 21

Spójnia Stargard wygrała z SKK 87:65, choć do przerwy zanosiło się na niespodziankę – goście z Siedlec prowadzili 39:38. W drugiej połowie lider pierwszej ligi przejął jednak inicjatywę i pewnie wygrał dwudziesty ósmy mecz w tym sezonie.

Spotkanie zaczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy – prowadzili 9:0. W połowie pierwszej kwarty było nawet 20:6 i wtedy SKK zaczęło grać naprawdę dobrze. Impuls dał Rafał Rajewicz – podczas pierwszej kwarty zdobył 8 punktów (4/6 z gry), zebrał 5 piłek. Siedlczanie zaczęli bronić strefą, a Spójnia miała problem, aby zdobyć kolejne punkty. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 25:18 dla gospodarzy.

SKK drugą część spotkania zaczęło od wyniku 8:2. Po trójce Bartosza Wróbla gościom udało im się nawet wyjść na prowadzenie 29:27. Spójnia dalej nie mogła znaleźć sposobu na obronę gości. Marcin Dymała popełnił dwa faule w ataku, a do przerwy zaliczył 4 straty. Pierwsza połowa zakończyła się dobitką Rafała Rajewicza i to SKK prowadziło 39:38.

Momentami gra Spójni wyglądała jakby ciężko było im się zmobilizować, kiedy sytuacja w tabeli jest już rozstrzygnięta.

– Gdzieś tam z tylu głowy delikatnie siedzi, że mamy już to pierwsze miejsce zapewnione, ale jest determinacja. To są takie fajne sprawdziany. Mecze, w których możemy się sprawdzić, wypróbować jakieś nowe rozwiązania taktyczne przed playoff – mówi Marcin Dymała, który zdobył 21 punktów, 8/11 z gry i miał 6 zbiórek.

W trzeciej kwarcie do gry wróciła Spójnia, Dymała zdobył 5 punktów, a po trójce Bręka było 50:40 dla Stargardzian. Zespół Krzysztofa Koziorowicza rozpędzał się coraz bardziej, skuteczna obrona dawała szansy na wiele kontr. Jedną z nich zakończył Hubert Pabian, autor 21 punktów, 9/12 z gry. W następnej akcji za trzy trafił Alan Czujkowski, a jego zespół miał serię 17:3.

Ostatnia część gry to dalej przewaga miejscowych. Marcin Dymała trafił za trzy punkty z ósmego metra i jak sam mówi:

– Czasem łatwiej jest mi trafić z ósmego metra niż z linii 6,75. Trener wie, że trafiam takie rzuty, ale wiadomo, że jak jeden, drugi rzut nie wpadnie, to więcej prób nie ma. Dzisiaj były pozycje, więc się nie zastanawiałem.

Potem swoje pięć minut miał Marcel Wilczek. Najpierw zrobił wsad, a potem asystował za plecami do Maćka Raczyńskiego. Spójnia bezpiecznie dowiozła zwycięstwo do końca i wygrała 87:65.

Do playoff zostały dwie kolejki. Przed Spójnią dwa ciężkie mecze – GKS Tychy oraz Jalamex Polonia 1912 Leszno.

– Zespół skupia się na każdym kolejnym przeciwniku i nie myśli jeszcze najważniejszych spotkaniach. Jeszcze nie zaczęliśmy przygotowań do playoff. Zostały dwa tygodnie do zakończenia rundy zasadniczej, trzy tygodnie do pierwszych meczów playoff. Tak naprawdę, to nie wiemy z kim jeszcze będziemy grać i skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu – kończy Dymała.

Maciej Łukaszewicz

