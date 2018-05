Spójnia ogrywa Sokoła – jeden mecz od ekstraklasy

Już 2:0 zespół ze Stargardu prowadzi w finale 1. ligi. W niedzielnym spotkaniu Spójnia wygrała z Sokołem Łańcut aż 105:83. Hubert Pabian zdobył 20 punktów i miał 10 zbiórek.

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>

Po bardzo zaciętym meczu w sobotę, drugie spotkanie najlepszych pierwszoligowców miało bardziej jednostronny przebieg. Dopingowana przez nadkomplet kibiców, Spójnia wygrywała każdą z 4 kwart, imponując świetną formą w ataku – już do przerwy zdobyła 53 punkty. Gospodarze trafili łącznie 57% rzutów z gry.

Obok Huberta Pabiana, który zanotował kolejne double – double, wyróżnił się Alan Czujkowski, który miał 15 punktów, 7 zbiórek i 7 asyst. David Bręk dodał 18 punktów i 5 asyst, trafił 3/5 z dystansu.

Najlepszym graczem Sokoła był Maciej Klima, autor 19 punktów. Rafał Kulikowski miał 14 punktów i 9 zbiórek. Zabrakło skuteczności innym liderem zespołu z Łańcuta – Marek Zywert trafił tylko 3/14 rzutów z gry, a Kamil Zywert 2/8.

Spójnia prowadzi w serii finałowej 2:0, gra się do 3 wygranych. Trzeci mecz rywalizacji odbędzie się w Łańcucie, już w czwartek, 17 maja.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>