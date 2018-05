Spójnia prowadzi w finale – Sokół był naprawdę blisko

Na 24 sekundy przed końcem gospodarze prowadzili tylko 1 punktem, ale w dramatycznej końcówce zdołali dowieźć wygraną. Spójnia pokonała Sokoła Łańcut 76:73 i w finale 1. Ligi prowadzi 1:0.

Buty adidas D Rose 8 – w rewelacyjnej cenie!! >>

Mecz był przez 40 minut bardzo wyrównany, przez większość czasu minimalne prowadzenie było po stronie Sokoła. Goście do przerwy prowadzili 35:30 i trzymali się blisko dosłownie do ostatnich sekund. Wygrywali jeszcze po 34 minutach, a po rzucie Rafała Kulikowskiego na 24 sekundy przed końcem, przegrywali tylko 72:73.

Ostatnie akcje należały jednak do faworyzowanych gospodarzy. Kluczowe rzuty wolne trafił Dawid Bręk, choć wystawił nerwy kibiców na poważną próbę – myląc się przy pierwszych 2 podejściach. Dzięki zbiórce w ataku Wojciecha Frasia dostał jednak dodatkową szansę i się zrehabilitował. Ostatnia trójka Sokoła (Marek Zywert) była niecelna.

Przy gorszej niż zwykle dyspozycji Marcina Dymały (3/12 z gry, 6 strat), kluczowymi graczami Spójni byli podkoszowi – Hubert Pabian zdobył 18 punktów, a Marcel Wilczek 16, obaj mieli po 8 zbiórek. Autor ważnych punktów Dawid Bręk miał również 8 asyst.

Sokół w całym meczu trafił tylko 5 z 29 rzutów z dystansu (17%), bardzo wyraźnie przegrał też walkę o zbiórki, a i tak był blisko. Marek Zywert zdobył 19 punków, Rafał Kulikowski zanotował 18 punktów i 10 zbiórek.

Spójnia prowadzi w serii 1:0. Drugi mecz w niedzielę o godz. 18, również w Stargardzie. Gra się do 3 wygranych.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Buty adidas D Rose 8 – w rewelacyjnej cenie!! >>