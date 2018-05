Spójnia wraca do ekstraklasy – Sokół gładko pokonany

Najlepszy zespół 1. ligi pewnie wygrał decydującą serię z Sokołem 3:0. Spójnia Stargard po zwycięstwie 94:89 w Łańcucie, zapewniła sobie grę w przyszłym sezonie w Energa Basket Lidze.

Końcowy wynik finału 3:0 nie oddaje faktu, że choć faworyt zwyciężył pewnie, to wcale nie miał lekko. Także w ostatnim spotkaniu, pierwszym rozgrywanym w Łańcucie, przewaga Spójni była minimalna, a mecz rozstrzygnął się w ostatniej minucie – jeszcze na 9 sekund przed końcem Sokół przegrywał tylko 3 oczkami.

Gości ze Stargardu do wygranej poprowadził weteran wielu bojów o awans do ekstraklasy – Dawid Bręk, który zanotował 16 punktów i 12 asyst. Hubert Pabian zdobył 20 punktów i miał 5 zbiórek. Dobre zmiany zaliczał Wojciech Fraś, który zdobył 12 punktów w 16 minut na parkiecie. Spójnia w meczu trafiła świetne 50% (12/24) rzutów z dystansu.

Sokół też zagrał niezłe spotkanie w ataku, bardziej zabrakło mocniejszej obrony – znaczenie miały zbiórki przegrane aż 27:40. Marek Zywert zdobył 21 punktów, miał 8 asyst i 3 przechwyty. Rewelacyjnie trafiał także rezerwowy Artur Włodarczyk, który także zdobył 21 punktów, trafił doskonałe 80% z gry, w tym 5/6 za 3 punkty. Zabrakło niewiele, ale jednak zabrakło.

Po wygraniu serii finałowej 3:0, zespół ze Stargardu, prowadzony przez Krzysztofa Koziorowicza, uzyskał prawo gry w PLK.

