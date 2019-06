Spójnia z potężnym sponsorem – teraz pójdą w górę?

Mówiło się o tym już od wielu miesięcy, a wreszcie stało się faktem. Spójnia podpisała umowę z nowym partnerem strategicznym i w najbliższym sezonie PLK wystąpi już jako PGE Spójnia Stargard.

W ubiegłym sezonie, jako beniaminek ekstraklasy, Spójnia do ostatnich kolejek musiała walczyć o utrzymanie. Ostatecznie zajęła 13. lokatę w tabeli, z bilansem 9-21. Dzięki wsparciu potężnego sponsora, apetyty w Stargardzie powinny teraz wzrosnąć.

Treść oficjalnego komunikatu klubu ze Stargardu:

PGE Polska Grupa Energetyczna została partnerem strategicznym drużyny koszykarskiej Spójnia Stargard. Na podstawie umowy, zawartej obecnie na rok, od września drużyna będzie nosić nazwę PGE Spójnia Stargard.

Podpisy pod kontraktem sponsoringowym złożono 13 czerwca 2019 r., tym samym klub w nadchodzących rozrywkach w sezonie 2019/2020 będzie nosił nazwę PGE Spójnia Stargard. Logo partnera strategicznego klubu, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, największego w Polsce wytwórcy energii i ciepła, znajdzie się także na strojach klubowych zawodników oraz w Hali OSiR, w której drużyna występuje jako gospodarz zawodów.

– To wielki dzień dla klubu, ponieważ wiążemy się umową z tak uznanym partnerem, jakim jest PGE Polska Grupa Energetyczna, będąca jednym z liderów polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że podpisany właśnie kontrakt otworzy przed klubem nowe możliwości i nadchodzący sezon drużyna zakończy z rezultatem satysfakcjonującym zarówno klub, kibiców, jak i naszego nowego sponsora. W tym roku świętujemy również 70-lecie istnienia, więc nowe otwarcie, które niesie za sobą ten kontrakt, doskonale wpisuje się w obchody jubileuszu klubu z tak długą tradycją – mówi Paweł Ksiądz , prezes zarządu Spójni Stargard Sportowej S.A.”

