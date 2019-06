Spójnia zaczyna polowanie – Piotr Pamuła na dłużej

Karuzela transferowa rusza także w – teraz bogatszej Spójni. Na kolejny sezon w składzie pozostaje Piotr Pamuła, najważniejszy Polak w rotacji i jeden z kluczowych strzelców zespołu ze Stargardu.

Po trzech sezonach w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, Piotr Pamuła przeniósł się do Stargardu, gdzie z miejsca dostał pierwszoplanową rolę i był najważniejszym Polakiem w składzie. Przed MKS grał także w Anwil Włocławek, Asseco Gdynia, AZSie Politechnika Warszawska, AZSie Koszalin i Polonii Warszawa. Nowy kontrakt z doświadczonym strzelcem potwierdził w piątek wiceprezes klubu Tadeusz Gutowski na antenie Twojego Radia.

Poprzednie rozgrywki był zdecydowanie bardziej udane. Piotr wskoczył w rolę podstawowej opcji w ataku swojego zespołu i udało mu się z niej dobrze wywiązywać. W barwach Spójni zdobywał średnio 10,9 punktu, zbierał 2 piłki i rozdawał 2 asysty.

Trochę w dół poszła skuteczność w rzutach za 3 – 31,6%, za to Pamuła lepiej radził sobie bliżej kosza – 53%. Pozostanie w Stargardzie z perspektywy zawodnika to na dziś dobre posunięcie.

Spójnia, a właściwie już PGE Spójnia, z pewnością po dojściu takiego sponsora będzie mierzyć wyżej niż przed rokiem. Pamuła to dopiero pierwszy kontrakt, jednak należy sądzić, że w Stargardzie zmontują lepszą ekipę niż ta zeszłoroczna.

