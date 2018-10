Spójnia ze zwycięstwem, wreszcie Polacy zagrali

Pełne podtekstów derbowy mecz o pierwszą wygraną w lidze dla Stargardu. Spójnia w Koszalinie pokonała AZS 74:68. „Akademicy” popadają w coraz większe kłopoty.

Beniaminek w pierwszych kolejkach po powrocie do ekstraklasy nie wyglądał dobrze, ale notuje już postępy i potrafił wygrać regionalną rywalizację Koszalinie. Liderem zespołu znów był Anthony Hickey, który zdobył 25 punktów na świetnej skuteczności (8/12 z gry) i ze średnią 21 pkt. na mecz jest drugim strzelcem PLK w tym momencie (za Cullenem Nealem z Rosy).

Przede wszystkim jednak – w końcu w ważnych i efektywnych rolach wystąpili polscy gracze. Marcin Dymała zdobył 16 punktów, Hubert Pabian 14, a Piotr Pamuła 12. Nie przeszkodziły więc fatalne występy pozostałych Amerykanów oraz Nicka Madraya, którzy we trzech uzbierali łącznie 3 oczka.

Przewaga gości była wyraźna przez większą część meczu, wyraźniejsza niż sugeruje to końcowy wynik, lekko poprawiony przez AZS w ostatnich minutach. W połowie 4. kwarty Spójnia prowadziła już nawet 66:49.

Od kilku dni w zespole z Koszalina panowała nerwowa atmosfera i, jak widać, niekonwencjonalne techniki motywacyjne nie pomogły na boisku. AZS w meczu trafił fatalne 4 z 23 rzutów z dystansu (17%) i tylko 31 % rzutów z gry. Na nic się zdała dominacja w walce o zbiórki, choć ona akurat sugeruje, że zaangażowania i woli walki nie brakowało.

Spójnia zaczyna zatem sezon od bilansu 1-3, w następnej kolejce (piątek) zmierzy się we Włocławku z Anwilem. AZS pozostaje bez wygranej (0-4) i także w piątek zagra mecz wyjazdowy – z Polpharmą w Starogardzie. Nikogo niestety nie zdziwi, jeśli nerwowe sytuacje w klubie z Koszalina będą się nasilać.

