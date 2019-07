Sponsor się wycofał – co dalej ze Śląskiem?

Firma FutureNet przestała być sponsorem tytularnym Śląska – poinformował oficjalnie klub z Wrocławia. Nie wiadomo, z jakim budżetem i w jakim kształcie Śląsk miałby wystartować w PLK.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

– Współpraca sekcji koszykarskiej Śląska Wrocław z dotychczasowym sponsorem tytularnym – firmą Futurenet dobiegła końca. Dziękujemy za wsparcie okazywane przez cały poprzedni sezon! – podał w poniedziałek koszykarski Śląsk w lakonicznym komunikacie.

Kilka tygodni temu klub z Wrocławia otrzymał od PLK zaproszenie do gry w ekstraklasie, na zasadzie odpłatnej, dzikiej karty, mimo przegranej rywalizacji o awans na boisku. Jednak Śląsk, jako jeden z kilku klubów, wciąż nie dokonał jeszcze żadnych ruchów – ani transferowych, ani jakichkolwiek innych. Środowiskowa plotka głosi jedynie o chęci powierzenia stanowiska trenera Andrzejowi Adamkowi, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Zaproszenie do PLK było możliwe m.in. dzięki poparciu prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Miasto miałoby wspomóc Śląsk finansowo, ale wciąż kwestia ta pozostaje w sferze deklaracji i opowieści – nigdzie na piśmie nie ma żadnej konkretnej decyzji. Sumy, które padały w mediach (5-6 mln zł wg Sportowych Faktów) są zupełnie nierealistyczne. Nadal zatem czekamy na jakiekolwiek ruchy ze strony wrocławskiego klubu.

– Decyzja dotychczasowego sponsora o odejściu nie była zaskoczeniem. Nie zaburza ona naszych przygotowań do gry w ekstraklasie. W najbliższym dniach zaczniemy informować o ruchach personalnych – powiedział nam Adrian Łysek, rzecznik prasowy Śląska. Na pytanie o ewentualne wsparcie miasta i jego wysokość oraz innych sponsorów nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi.

TS