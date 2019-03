Sprawa Jakuba Parzeńskiego – PLK zawiesza licencję

Podejrzany o stosowanie dopingu zawodnik otrzymał bezwzględny zakaz udziały w rozgrywkach. Zarząd PLK podjął decyzję o zawieszeniu licencji okresowej Jakuba Parzeńskiego z HydroTrucka Radom.

Treść oficjalnego komunikatu PLK:

„Do biura Polskiej Ligi Koszykówki SA wpłynęła pisemna informacja Polskiej Agencji Antydopingowej w sprawie podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych oraz tymczasowej dyskwalifikacji Jakuba Parzeńskiego.

W związku z powyższym Zarząd PLK SA podjął decyzję o zawieszeniu licencji okresowej zawodnika, co równoznaczne jest z bezwzględnym zakazem udziału w rozgrywkach organizowanych przez PLK.

Klubowi oraz zawodnikowi przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZKosz.”

Jak podała dziś Gazeta Pomorska, w organizmie koszykarza wykryto klenbuterol. To tzw. spalacz tłuszczu, stosowany głównie przez kulturystów, bo pozwala utrzymać na dłużej masę mięśniową. Substancja ma także właściwości rozszerzające oskrzela, ma działanie podobne do sterydów anabolicznych.

Badanie zostało przeprowadzone 2 lutego, w dniu, w którym HydroTruck grał w Radomiu z Kingiem Szczecin.

Według nieoficjalnych informacji, jutro (wtorek) mają być znane wyniki badania tzw. próbki B. Po zapoznaniu się z nimi, publiczne stanowisko w tej sprawie ma zająć klub z Radomia. Zawodnikowi – w przypadku potwierdzenia zarzutów – może grozić kilkuletnia (nawet do 4 lat) dyskwalifikacja.

RW