Sprinty z NBA: Czas Lillarda, Sixers i Raptors dalej (WIDEO)

Genialnym występem i buzzer beaterem awans Blazers zapewnił Damian Lillard, ale do następnej rundy awansowały także zespoły z Milwaukee i Toronto. Szukasz szybkiego podsumowania meczów NBA z ostatniej nocy? Piotr Bawolski zrobi to dla Ciebie w 48 sekund.

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Toronto Raptors – Orlando Magic 115:96

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 122:100

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 108:90

Portalnd Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 118:115, relacja >>

red.