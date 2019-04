Podsumowanie 1. rundy playoff w NBA, rozważania co w przyszłym sezonie z drużynami, które w niej odpadły i prognozy dotyczące przebiegu 2. rundy – Piotr Bawolski zaprasza!

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Profil Piotra Bawolskiego „Z Dystansu” na YouTube znajdziesz TUTAJ>>

Autor jest także obecny na Facebooku >> oraz Twitterze>>.