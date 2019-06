Kawhi mówi „dwa wam wystarczą, teraz czas na Kanadę!” Powrót Klaya to za mało, Warriors zdeptani przez Raptors w meczu, który mógł być ostatnim rozgrywanym w najstarszej hali NBA!

Piątkowy mecz numer 3 finałów NBA:

Golden State Warriors – Toronto Raptors 92:105 (stan 1:3), nasza relacja TUTAJ >>