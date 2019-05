Pascal Siakam chciał kiedyś zostać misjonarzem, a tymczasem jest pierwszą gwiazdą tegorocznego finału NBA. Toronto Raptors zatrzymali Golden State Warriors. Noc z NBA w telegraficznym skrócie!

Mecz numer 1 finału NBA:

Toronto Raptors – Golden State Warriors 118:109, nasza relacja TUTAJ >>