Golden State Warriors potwierdzili, że ich drużyna to sporo więcej niż tylko „Splash Brothers”, a Toronto Raptors przypomnieli o swoim słabszym obliczu. Mecz numer 2 wielkiego finału NBA w telegraficznym skrócie!

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Profil Piotra Bawolskiego „Z Dystansu” na YouTube znajdziesz TUTAJ>>

Autor jest także obecny na Facebooku >> oraz Twitterze>>.

Mecz numer 2 finału NBA:

Toronto Raptors – Golden State Warriors 104:109, nasza relacja TUTAJ >>