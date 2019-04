Sprinty z NBA – w 48 sekund o każdym meczu (WIDEO)

Szukasz szybkiego podsumowania meczów NBA z ostatniej nocy? Piotr Bawolski na YouTube zrobi to dla Ciebie w 48 sekund. Od dziś, zazwyczaj rano, prezentować będziemy krótkie relacje i analizy.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Profil Piotra Bawolskiego „Z Dystansu” na YouTube znajdziesz TUTAJ>>

Autor jest także obecny na Facebooku >> oraz Twitterze>>.

Wyniki dzisiejszych meczów:

Indiana Pacers – Boston Celtics 96:104, relacja TUTAJ >>

Orlando Magic – Toronto Raptors 93:98, relacja TUTAJ >>

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 120:108

red.