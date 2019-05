Sprinty z NBA z Kamilem Chanasem – po meczach nr 7 (WIDEO)

Ogromne emocje w rozstrzygających pojedynkach – CJ McCollum poprowadził Blazers do wygranej z Nuggets, a niezwykły rzut Kawhia Leonarda pozwolił Raptors wyeliminować Sixers. Gościem Piotra Bawolskiego jest dziś Kamil Chanas, posłuchajcie, co ma do powiedzenia!

Wyniki czwartkowych meczów NBA:

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 92:90, relacja TUTAJ >>

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 96:100, relacja TUTAJ >>

