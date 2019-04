Spurs na prowadzeniu – Derrick White zadziwia (WIDEO)

Najlepszy mecz kariery akurat w takim momencie! Derrick White zdobył aż 36 punktów, a San Antonio Spurs pokonali 118:108 Denver Nuggets i objęli prowadzenie w serii 2:1.

Przed rozpoczęcie rywalizacji z wyżej rozstawionymi Nuggets, wszyscy spodziewali się, że Gregg Popovich oprze grę swojego zespołu o obie gwiazdy – LaMarcusa Aldridge’a i DeMare’a DeRozana. Obaj w trzecim meczu serii wypadli dobrze (zwłaszcza DeRozan, który obudził się w drugiej połowie), ale nieoczekiwaną gwiazda okazał się właśnie Derrick White, grający drugi sezon w lidze, 24-letni rozgrywający.

Chwalony już za występ numer 1, tym razem White przeszedł samego siebie, był zupełnie nie do zatrzymania dla obrony Nuggets, a w dodatku zatrzymał swojego konkurenta – Jamala Murraya – na zaledwie 6 oczkach i 2 asystach w meczu. Sam zaś zdobył 36 punktów, trafiając świetne 15-21 z gry, miał do tego 5 asyst, 5 zbiórek i 3 przechwyty. Gwiazdorski występ!

Nuggets, którzy w Denver stracili przewagę parkietu, nie poradzili sobie też z walką pod koszem. Nikola Jokic wypadł wprawdzie nieźle statystycznie (22+8+7), ale Spurs zdobyli aż 62 punkty z pomalowanego, wygrali też walkę o zbiórki 45:37.

Drugi zespół rundy zasadniczej jest jednym z najmłodszych uczestników playoff w historii i póki co, Spurs dominują właśnie doświadczeniem. Prowadzą w serii 2:1, czwarty mecz odbędzie się w sobotę, także w San Antonio. We własnej hali podopieczni Popovicha mają z Nuggets w tym sezonie bilans 3:0…

