Spurs ograli Nuggets – Pop przechodzi do historii

Nigdy nie lekceważ San Antonio w playoff! Raz jeszcze ekipa z Teksasu zaskoczyła wyżej notowanego rywala, wygrywając w Denver 101:96. Gregg Popovich ma już najwięcej trenerskich wygranych w historii NBA.

Piekielnie wyrównany mecz rozstrzygnął się dopiero w końcówce. Presji chwili nie wytrzymał, debiutujący w playoff, Jamal Murray, który nie trafił najważniejszego rzutu oraz dał sobie odebrać piłkę w najważniejszej akcji. Chłodniejszą głowę miał LaMarcus Aldridge, który trafiał rzuty wolne w ostatniej minucie.

Spurs mieli pomysł w postaci regularnego podwajania Nikoli Jokicia i okazało się to skutecznym rozwiązaniem. Świetnie podający Serb skończył wprawdzie z triple double (10 pkt., 14 zbiórek, 14 asyst), ale praktycznie został wyłączony z ataku, trafił tylko 4 rzuty z gry, kończąc z 10 punktami w meczu, przy średniej z sezonu powyżej 20. Ponieważ pozostali koledzy też nie imponowali skutecznością (42% z gry, 21% za 3 pkt.), Nuggets zaczęli playoff od porażki z niżej notowanym rywalem i mają w serii 0:1.

W Spurs w ataku średnio wyglądały gwiazdy – Aldridge i DeMare DeRozan, za to cichym bohaterem był Derrick White, bardzo chwalony po meczu przez Popovicha, za grę po obu stronach boiska – 24-letni rozgrywający nie tylko zaliczał ważne przechwyty, ale i zanotował 16 punktów oraz 5 asyst, trafił 7/10 z gry. Popisał się też rewelacyjnym wsadem ponad Paulem Millsapem.

Gregg Popovich now has more wins as a head coach than anybody else in NBA history 👏 pic.twitter.com/hJzHSXCByo

— ESPN (@espn) April 14, 2019