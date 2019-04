Spurs ogrywają Nuggets – będzie mecz numer 7! (WIDEO)

Ekipy Gregga Popovicha nigdy nie można skreślać. San Antonio Spurs wyraźnie pokonali Denver Nuggets 120:103 i wywalczyli remis 3:3 w serii playoff. Decydujący mecz – w sobotę w Denver.

Czasami trudno wręcz powiedzieć, jak Spurs to robią. Tym razem Nuggets zupełnie zdominowali strefę podkoszową, wygrywając tam aż 72:36! Jeden z najlepszych meczów w karierze zagrał Nikola Jokić, który w drugiej połowie zdobył aż 27 punktów. W całym spotkaniu zanotował rewelacyjne 43 punkty, 12 zbiórek i 9 asyst. A i tak wygrana Spurs była niezagrożona.

Zespół z San Antonio wytrzymał próbę nerwów przy stanie 2:3. Rozpoczął ostatnią kwartę od fantastycznej serii 22:4, trafił trójki w najważniejszych momentach. DeMare DeRozan zanotował świetne 12/16 rzutów z gry, miał 25 punktów i 7 asyst. LaMarcus Aldridge dodał 26 punktów i 10 zbiórek. Dwucyfrową zdobycz punktową zanotowało aż 5 graczy Spurs, pozytywnie zaskoczył (19 pkt.) Rudy Gay.

– W Denver zdarza się to regularnie, a tym razem udało się nam. Wreszcie dobry mecz zagrała większa liczba zawodników. I stąd właśnie to zwycięstwo – mówił Gregg Popovich na konferencji prasowej.

Mecz numer 7 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, o godz. 4 polskiego czasu. Zwycięzca zagra w półfinale Konferencji Wschodniej z Portland Trail Blazers.

