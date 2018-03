Srogie lanie w Monaco – koniec przygody Stelmetu

Polska drużyna przegrała rewanżowe spotkanie z AS Monaco 60:90 i odpadła z rozgrywek Ligi Mistrzów. Po wyrównanym pierwszym spotkaniu, w drugim Stelmet odstawał od rywala pod każdym względem.

Stelmet nie przegapił początku, zagrał dobrą pierwszą kwartę, mógł po niej nawet prowadzić, gdy trafił wszystkie rzuty spod kosza. Mimo zbyt wolnego powrotu do obrony zielonogórzan, Monaco prowadziło tylko 25:21, po celnych trójkach Zamojskiego i Geceviciusa.

Katastrofa nastąpiła w drugiej kwarcie. Stelmet miał olbrzymie problemy ze zdobywaniem punktów – środkowi Monaco łatwo radzili sobie z mało dynamicznymi próbami Savovicia, Dragicevicia i Hrycaniuka. W ataku rywale wręcz bawili się ze złą obroną mistrzów Polski, popisując się (zwłaszcza DJ Cooper) efektownymi asystami.

Do przerwy było już 50:31 dla Monaco i pozostawało liczyć na cud.

Cud jednak nie nastąpił – Andrej Urlep przemeblował piątkę, ale tym razem przeciwnik nie zagapił się tak, jak tydzień temu w Zielonej Górze. Wciąż widać było wyraźną różnicę w atletyzmie i wyszkoleniu indywidualnym zawodników. Ciężko sobie przypomnieć mecz, w którym wysocy Stelmetu aż tyle razy zostali zablokowani i powstrzymani w bezpośrednich pojedynkach.

W połowie 3, kwarty wynik brzmiał już 69:38 dla Monaco i trudno było mieć złudzenia.

Niezły mecz w Stelmecie zagrał tylko Martynas Gecevicius, który zdobył 14 punktów i trafił 4/6 z dystansu. Zawiedli potencjalni liderzy – Koszarek miał 0/7 z gry, Savovic 1/8, Kelati 1/5, Dragicević tylko 2/7. Cały zespół trafił zaledwie 28% rzutów z gry.

W Monaco 18 punktów zdobył Lacombe, 10 asyst miał Cooper.

