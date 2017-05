Stal będzie twardsza – teraz po brąz, za rok po złoto

W przyszłym roku drużyna na mistrzostwo, początek sezonu 2018/19 w nowej hali w Ostrowie Wlkp. To plan Stali – ambitny, ale realny. – Chcemy wywołać jeszcze większy szał na koszykówkę w mieście – mówi Paweł Matuszewski.

To był – wciąż jest – świetny sezon BM Slam Stali Ostrów Wlkp. Zespół, który zaczął rozgrywki od porażek i rewolucji w składzie, w półfinale do ostatnich minut meczu nr 5 trzymał na krawędzi Stelmet. Przegrał, ale w pewnym sensie jest zwycięski.

– Czy jestem zły? Nie mogę taki być, zresztą proszę na mnie spojrzeć – czy wyglądam na zdenerwowanego? – pytał Emil Rajković. – Czuję dumę z moich graczy, bo wiem, z jakimi problemami i kontuzjami zmagali się w tej serii.

Prezes klubu Paweł Matuszewski, gdy już przebrał się z mokrego garnituru, w którym skakał przez cały mecz za ławką Stali, też był zadowolony. – Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, szczególnie po tym fatalnym początku sezonu. Niedosyt też jednak czujemy, ten finał był w naszym zasięgu – kręcił głową.

Stal jest fenomenem ostatnich miesięcy w PLK – podobno chcą grać w niej niemal wszyscy polscy koszykarze. W Ostrowie są duże pieniądze, duże ambicje i świetny klimat. Już się mówi o tym, że w przyszłym sezonie Stal ma mieć drużynę na mistrzostwo, a w kolejnym – rozbudowaną, odnowioną halę przy ul. Kusocińskiego. Budowa musi rozpocząć się w najbliższych miesiącach, bo inaczej Stal nie dostanie licencji na grę w gimnazjum – podobno takie są ustalenia z PLK.

– Daj panie Boże, żeby tak było – zaśmiał się Matuszewski. Ale potem już na poważnie dodał. – Mistrzostwo jest w zasięgu. Nie obiecam go, ale będziemy budować drużynę na złoto w przyszłym sezonie. A halę też musimy w końcu rozbudować, ona da nam kopa. Chcemy wywołać jeszcze większy szał na koszykówkę w Ostrowie.

Jaki budżet może mieć Stal w przyszłym sezonie? – Zawsze można lepiej, zawsze można mocniej. Środki? Trudno mi w tej chwili mówić o kwotach. Ale będziemy to układać tak, by ten skład był przynajmniej tak mocny jak ten, a może nawet jeszcze lepszy.

Matuszewski przyznał, że zaczął rozmowy z Rajkoviciem w sprawie przedłużenia umowy. – Nie podpisaliśmy kontraktu na nowy sezon, ale wstępne rzeczy mamy ustalone. Myślę, a nawet jestem przekonany, że jeśli trener u nas zostanie, to zatrzymamy także część graczy. Oni pokazali, że są w stanie walczyć ze Stelmetem o finał – dodał prezes Stali.

Rajković o przyszłym sezonie nie chciał jeszcze mówić: – Nie odpowiem teraz na to pytanie, za dużo we mnie emocji. A poza tym przed nami walka o brąz, chcę podtrzymać w drużynie emocje i formę.

No właśnie, przed „Stalówką” przecież kolejne wyzwanie – w serii o brąz z Czarnymi Słupsk zespół z Ostrowa będzie faworytem, ale musi podtrzymać formę i ogień z serii ze Stelmetem. Brązowy medal też będzie dużym sukcesem Stali.

Hej, Ostrów – dobrze, że wróciliście!

