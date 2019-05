Stal bez Kamińskiego – teraz Jacek Winnicki?

Stal Ostrów Wlkp. poinformowała oficjalnie o rozstaniu z dotychczasowym trenerem, Wojciechem Kamińskim. Według wielu źródeł, jego następcą ma być Jacek Winnicki, którego w Ostrowie chciano już od połowy minionego sezonu.

Piąte miejsce nie zadowoliło włodarzy klubu w Ostrowie, którzy zdecydowali się zrezygnować z Wojciecha Kamińskiego. Stal pod jego wodzą wygrała Puchar Polski, sezon skończyła z bilansem 20-10, a w ćwierćfinale przegrała 0:3 z Anwilem Włocławek. Treść oficjalnego komunikatu znajdziecie TUTAJ >>

Posadę po Kamińskim ma według licznych źródeł przejąć Jacek Winnicki, który z powodzeniem prowadził w sezonie 2018/19 MKS Dąbrowa Górnicza. Nieoficjalnie można było usłyszeć o zainteresowaniu Stali trenerem Winnickim już w trakcie sezonu – przed turniejem o Puchar Polski.

MKS skończył sezon na 6. miejscu. W ćwierćfinale przegrał ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra 1:3.

Jacek Winnicki postrzegany jest jako najlepszy polski szkoleniowiec. Głosami wszystkich innych szkoleniowców drużyn z PLK został wybrany drugim najlepszym trenerem sezonu 2018/19 (tuż za Przemysławem Frasunkiewiczem).

