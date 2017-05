Stal z brązowym medalem – to były piękne chwile ekipy „Kowala”!

Miasto oszalałe na punkcie koszykówki, przebojowy Jerry Hester, wielkie emocje w play-off i trenerski nos Andrzeja Kowalczyka – sezon 2001/02 to niezapomniane chwile basketu w Ostrowie Wlkp.

Dzisiaj „Stalówka” będzie walczyć ze Stelmetem o podtrzymanie szans na awans do wielkiego finału, będzie to pierwszy mecz półfinału play-off w Ostrowie Wlkp. od sezonu 2001/02.

Sezonu dla Stali historycznego, zakończonego zdobyciem jedynego jak dotychczas medalu – brązowego, wywalczonego po serii z Anwilem Włocławek. Serii szalenie zaciętej, w której „Stalówka” prowadziła 1-0 po wygranej na wyjeździe, ale też przegrywała 1-2 we własnej hali.

Piąty, decydujący mecz, odbył się 23 maja 2002 roku we Włocławku, Stal wygrała go 90:81. Długi, wciągający reportaż z tamtego spotkania przygotowała z okazji 15. rocznicy ostrowska telewizja Proart. Nie ma, co pisać, trzeba obejrzeć:

Najlepszymi zawodnikami tamtej ekipy, którą prowadził niezapomniany Andrzej Kowalczyk, byli Jerry Hester (16,2 punktu na mecz), Konstantin Furman (16,1 oraz 7,7 zbiórki), rozgrywający Chuck Evans (12,2 oraz 6,7 asysty) oraz Dariusz Parzeński, Wojciech Szawarski, Mindaugas Budzinauskas, Jacek Krzykała, Jarosław Darnikowski czy Bartłomiej Tomaszewski.

Stalowy play-off 2002:

Ćwierćfinał:

Degusta Malfarb Stal Ostrów – Polonia Warbud Warszawa 91:72

Degusta Malfarb Stal Ostrów – Polonia Warbud Warszawa 83:67

Polonia Warbud Warszawa – Degusta Malfarb Stal Ostrów 71:51

Polonia Warbud Warszawa – Degusta Malfarb Stal Ostrów 81:68

Degusta Malfarb Stal Ostrów – Polonia Warbud Warszawa 74:70

Półfinał:

Idea Śląsk Wrocław – Degusta Malfarb Stal Ostrów 98:73

Idea Śląsk Wrocław – Degusta Malfarb Stal Ostrów 73:62

Degusta Malfarb Stal Ostrów – Idea Śląsk Wrocław 86:72

Degusta Malfarb Stal Ostrów – Idea Śląsk Wrocław 74:91

Mecz o brązowy medal:

Anwil Włocławek – Degusta Malfarb Stal Ostrów81:93

Anwil Włocławek – Degusta Malfarb Stal Ostrów 93:82

Degusta Malfarb Stal Ostrów – Anwil Włocławek 84:95

Degusta Malfarb Stal Ostrów – Anwil Włocławek 86:81

Anwil Włocławek – Degusta Malfarb Stal Ostrów 81:90