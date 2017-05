Stal – Dąbrowa: Aaron, Kerron, maraton

Obie drużyny dobrze bronią, mają szybkich rozgrywających, od których zależy najwięcej i wymagających trenerów z Bałkanów. W wyrównanej serii typujemy 3-2 dla Stali.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Stal Ostrów Wlkp. (3) – MKS Dąbrowa Górnicza (6)

Pierwsze mecze: 5 maja (godz. 17.45), 7 maja (18)

Atut Stali: Aaron Johnson. Można mówić o szerokiej rotacji, doświadczonych Polakach i silnych podkoszowych, ale bez amerykańskiego liliputa grali Stali wyglądałaby średnio. To od Johnsona zależy najwięcej, to jego akcje kreują pozycje rzutowe. Ale warto też zauważyć, że oprócz 6,9 asysty w meczu, Johnson zdobywa średnio po 11,7 punktu oraz trafia solidne 37 proc. trójek.

Znak zapytania: forma Shawna Kinga. Środkowy Stali doznał urazu barku w Słupsku i dopiero się okaże, czy o nim zapomniał, czy może w jakimś stopniu przeszkodzi mu to w grze. King to twardy gość, ale gdyby musiał usiąść na ławce, to z Robertem Tomaszkiem Stal nie jest już taka mocna pod koszami. Z innymi środkowymi Johnson nie rozumie się już tak dobrze.

Atut Dąbrowy: Nieprzewidywalność. No bo powiedzcie – czym ten zespół naprawdę się wyróżnia? Dobrze zbiera i broni, ale akurat Stal jest w tych elementach na podobnym, nawet trochę lepszym poziomie. Wchodzący pod kosz Kerron? Stal ma Aarona… Dobra skuteczność trójek? Tak, ale też najmniej oddawanych rzutów dystansu w lidze… Lider Johnson? Tak, ale są też Byron Wesley, Piotr Pamuła, Jeremiah Wilson, Bartłomiej Wołoszyn. Ciężko opisać grę Dąbrowy, ciekawe, jak odczyta ją Stal.

Znak zapytania: gra na wyjazdach. Zmora z pierwszej rundy została odgoniona, ale MKS wygrał jednak najmniej spotkań w obcych halach, a teraz musi wyrwać choć jedno w ostrowskim gimnazjum. Tam będzie gorąco, nieprzyjaźnie i ciasno, bardzo ciasno.

Wniosek z dwumeczu: wielu punktów w tej serii nie będzie. W Ostrowie Wlkp. Stal wygrała 70:60, w Dąbrowie było 78:61 dla gości. Na dodatek obie drużyny mają dobry DRtg – Stal drugi w lidze (99,5 pkt. tracone na 100 posiadań), a Dąbrowa czwarty (99,9). W tych defensywnych zapasach dobrze może czuć się Szymon Szewczyk (29 punktów i 11 zbiórek w dwumeczu).

Typ PolskiKosz.pl: 3-2 dla Stali. Stawiamy, że oba zespoły będą wygrywać we własnych halach. Choć jeśli ktoś ma tę prawidłowość przełamać, to raczej Stal, która ma szerszy, bardziej doświadczony skład. Z drugiej strony w końcówce sezonu w lepszej formie była Dąbrowa, więc… Tak, pięć meczów to bezpieczny typ.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>