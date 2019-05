Stal gra o życie – czy Anwil wyśle Ostrów na ryby?

Arged BMSlam Stal we wtorek zagra o życie i przedłużenie serii ćwierćfinałowej z Anwilem Włocławek. To wielki test dla Wojciecha Kamińskiego, który musi dokonać wielu korekt w grze swojego zespołu. Mecz już o 17:45.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Uniknąć katastrofy

Przed tą serią było jasne – odpadnięcie jednej lub drugiej drużyny na tym etapie będzie oznaczało dla niej i jej kibiców wielką katastrofę.

Widmo skończenie już w tym tygodniu sezonu mocno zajrzało w oczy Stali, która przegrywa z Anwilem już 0:2, a po meczach we Włocławku ciężko być optymistą. Mecz wtorkowy to być albo nie być dla tego zespołu, a także może i dla trenera.

Wielkie pieniądze wydane na Caspera Ware’a mogą się okazać przestrzeloną inwestycją. Amerykanin jest wielką gwiazdą, co do tego nie ma wątpliwości, jednak jego przyjście wiązało się z ogromnym ryzykiem i jeśli Stal odpadnie tak szybko, część winy na pewno spadnie na ten transfer, który poprzestawiał hierarchię w zespole i mocno zaburzył funkcjonowanie drużyny.

Na końcu, za to wszystko odpowiedzialny jest Wojciech Kamiński. Znając nastroje w Ostrowie można spodziewać się, że to on zostanie obwiniony ewentualnym niepowodzeniem. Już raz w tym sezonie uciekł z gorącego krzesła wygrywając Puchar Polski. Czy uda mu się ta sztuka raz jeszcze?

Do poprawki

W pierwszych dwóch meczach kompletnie przepadł Shawn King (więcej TUTAJ>>). Zdaniem wielu, najlepszy środkowy tego sezonu w dwóch meczach zdobył zaledwie 6 punktów i zebrał 14 piłek, a to wszystko w 44 minut gry.

Anwil skutecznie go wykluczył z tej serii i trener Wojciech Kamiński musi jakimś sposobem Kinga z powrotem uaktywnić, bo bez niego szanse Stali na wygranie choć jednego spotkania są naprawdę małe.

Więcej też należy oczekiwać po grze rezerwowych. W drugim spotkaniu tej serii, to właśnie w minutach, w których na parkiecie biegali zmiennicy w jednej i drugiej drużyny. Rezerwowi Stali przegrali tę rywalizacji 8:34, co w ostatecznym rozrachunku mocno rzutowało na końcowy wynik.

Stal potrzebuje pobudzenie swojego szerokiego składu, bo tak przecież postrzegaliśmy ten klub. Nawet 12 graczy gotowych do gry, kiedy przeciwko zespołowi z Włocławka swoją przydatność w meczu numer 2 pokazało zaledwie sześciu. To musi się w meczu wtorkowym zmienić, jeśli ostrowianie myślą o przedłużeniu serii.

Ostatnią, ale chyba najważniejszą rzeczą, która rzuca się w oczy i którą jak najszybciej trzeba poprawić jest zastawienie graczy niskich. To właśnie obwodowi sprawiali największe problemy na zbiórce w poprzednich meczach. Koszykarze Stali muszą mocniej powalczyć o zbiórki, które w tej serii są po prostu kluczowe dla wyników meczów.

Mecz we wtorek o 17:45, transmisja w Polsacie Sport.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>