Stal gromi w Gliwicach – GTK w rozsypce

Koncertowa gra drużyny z Ostrowa i bierny opór gospodarzy. BM Slam Stal wygrała na wyjeździe z GTK Gliwce aż 114:76, a obie drużyny na boisku dzieliła przepaść.

Kiedy wreszcie gliwiczanie zaczęli bronić na poziomie godnym PLK, była połowa drugiej kwarty, a Stal miała na koncie już prawie 50 punktów. Nie dość, że różnica wynosiła kilkanaście oczek, to jeszcze ta niezła defensywa gospodarzy potrwała zaledwie kilka minut.

Ostrowianie skwapliwie korzystali z łatwych pozycji do rzutów, ale trzeba też zauważyć, że po prostu są w dobrej formie. Skutecznością imponują nawet ci gracze, który na początku sezonu miewali z tym problem, np. Przemysław Żołnierewicz (16 pkt.). Stal w meczu trafiła ponad 50% trójek (12/23), a Michał Chyliński na punkty zamienił 4 z 5 rzutów z dystansu. Shawn King pod koszem bez wysiłku ogrywał wysokich graczy gospodarzy, a kibiców „Stalówki” może też cieszyć fakt, że coraz lepiej i pewniej wygląda Ivan Maraś, który zanotował 15 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty.

GTK wyglądało w niedzielę tak źle, że aż trudno było uwierzyć, że kilka tygodni temu potrafiło pokonać np. MKS Dąbrowa. Zła obrona to jedno, kiepska skuteczność drugie (2/17 z dystansu…), ale raziła przede wszystkim jakość podejmowanych decyzji. Statystycy naliczyli 20 strat i wiele z nich było błędami, o których mówi się zwykle „juniorskie” – po obu stronach parkietu. Żywiołowy zwykle trener Paweł Turkiewicz szereg razy skamieniały patrzył z niedowierzaniem. Coś w tej drużynie się rozsypało i przepowiadane w kuluarach roszady kadrowe mogą być jedynym ratunkiem.

Graczem GTK, którego warto pochwalić był Riley LaChance, punktujący z olbrzymią łatwością (10/12 z gry) i można tylko sobie wyobrażać, co by było, gdyby drużyna bardziej pomagała mu, kreując pozycje do rzutu. Myles Mack dodał 16 oczek, ale głównie po indywidualnych akcjach.

Stal po tej wygranej ma już bilans 5-1, melduje się w ścisłej czołówce tabeli i w następnej kolejce zagra u siebie z Polpharmą. GTK po trzeciej porażce z rzędu ma bilans 2-4 i trudny wyjazd do Gdyni przed sobą.

