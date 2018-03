Stal gromi w Krośnie – niezwykłe 90 procent

Totalna dominacja gości z Ostrowa po obu stronach boiska dała Stali wygraną z Miastem Szkła w Krośnie aż 96:60. Jure Skifić zdobył 19 punktów.

Buty, w których wymiata Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Przewaga faworytów rosła w szybkim tempie od pierwszych minut. Po pierwszej kwarcie zakończonej 29:11, Krosno już ani na moment nie zbliżyło się do rywali. Do przerwy było 48:28 dla Stali i mecz toczył się już dalej w spokojnej atmosferze, oba zespoły były świadome ostatecznego rozstrzygnięcia.

Przy jednostronnym spotkaniu uwagę kibiców przykuła niezwykła skuteczność gości w rzutach za 2 punkty – ostrowianie trafili w aż z 28 z 31 prób, czyli 90.3%. Jure Skifić trafił wszystkie 7 swoich rzutów za 2, Greg Surmacz i Michał Chyliński wszystkie 4, a Marc Carter, Adam Łapeta i Mateusz Kostrzewski po 3.

W rzutach z dystansu nie szło Stali za specjalnie (27%), ale i tak wynik 57.8% rzutów z gry w meczu robi wrażenie.

. @BMSlamStal jest pierwszym zespołem od 2003, który trafił 90% rzutów za 2 punkty w jednym meczu #plkpl — Puls Basketu (@PulsBasketu) March 10, 2018

Miasto Szkła z trudem dociągnęło do 60 punktów w meczu, dobre momenty mieli Davis Leiasmeiers (9 pkt., 4 zbiórki, 4 asysty) oraz Peter Alexis, który zanotował 9 punktów i 8 zbiórek.

Stal po tej wygranej ma bilans 15-8 i czwartą pozycję w tabeli. Także 15 wygranych na koncie ma Stelmet, więc… Za tydzień (18.03) do Ostrowa przyjeżdża Anwil i będzie to wymierny sprawdzian aktualnej formy zespołu Emila Rajkovicia.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Buty, w których wymiata Kyrie Irving – możesz je mieć! >>