Stal i MKS grają dalej – hala w Ostrowie dopuszczona

Dobre wiadomości dla kibiców Stali i MKS Dąbrowa – PLK (zgodnie z przypuszczeniami) uwzględniła ich odwołania i przyznała licencje. W koszykarskiej ekstraklasie zagra zatem 16 zespołów, zabraknie tylko Turowa Zgorzelec.

„Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki informuje, że przyznano licencje okresowe BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski i MKS Dąbrowa Górnicza na sezon 2018/2019 Energa Basket Ligi.

Decyzja o przyznaniu licencji BM Slam Stali i MKS została wydana przez Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki po rozpatrzeniu odwołań klubów.

Jednocześnie Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki zadecydował, że KS Turów SA (nowy klub ze Zgorzelca) nie otrzyma zaproszenia do gry w Energa Basket Lidze.” – głosi oficjalny komunikat.

Jak poinformował prezes PLK Radosław Piesiewicz na łamach Przeglądu Sportowego, małą halę w szkole w Ostrowie po negocjacjach dopuszczono do użytku w całym sezonie zasadniczym. Ewentualne mecze playoff BM Slam Stal ma zagrać w innym obiekcie, być może będzie to już rozbudowywana hala przy ul. Kusocińskiego.

Jeśli chodzi o Turów, nie powiódł się manewr z przekształceniem klubu ze Zgorzelca w nową spółkę i natychmiastowym udziałem w lidze pod innym szyldem. Uznana, że nie ma pełnej gwarancji spłaty wszystkich należności.

W procesie licencyjnym w PLK uwzględniano tylko zaległości klubów wobec graczy, trenerów i agentów, które zakończyły się już wyrokami BAT lub krajowego Trybunału Arbitrażowego. Tajemnicą poliszynela jest, że przynajmniej kilka klubów, które otrzymały licencje bez problemów, także ma problemy ze spóźnionymi rozliczeniami z koszykarzami za poprzedni sezon.

Terminarz rozgrywek PLK ma zostać opublikowany do 24 sierpnia.

TS

