Stal w kolorze brązowym – mały finał dla Ostrowa!

Czarni jak zwykle walczyli do końca, ale „Stalówka” była silniejsza – w drugim meczu o brąz ekipa Emila Rajkovicia wygrała w Słupsku 76:67 i zasłużenie zajęła trzecie miejsce w PLK.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

To duży sukces Stali, która w tym sezonie dopisała fajny rozdział do historii ostrowskiego kosza – po słabym początku rozgrywek zareagowano szybko, dużą kasę wydano z głową i na dobrych graczy, nowy trener Emil Rajković był o krok od awansu do finału. W półfinale Stelmet okazał się silniejszy, ale w finale pocieszenia to Stal była górą.

Poniedziałkowy mecz w Słupsku długo był wyrównany, choć ze wskazaniem na gości – na początku drugiej kwarty Czarni, wśród których zadziwiająco skuteczny był m.in. Dallin Bachynski (6 punktów przed przerwą), przegrywali tylko 27:29. Wtedy nastąpił jednak odjazd Stali – świetne wejście znów miał Marc Carter, aż 7 asyst do przerwy zaliczył Aaron Johnson. Ostrowianie wyszli na prowadzenie 38:29.

Jednak gospodarze jeszcze przed przerwą zmniejszyli straty, bo dobry moment mieli Anthony Goods i David Kravish. I to także oni walczyli na początku czwartej kwarty, gdy przewaga Stali urosła do 12 „oczek” (59:47). W zespole gości dobry moment mieli podkoszowi Szymon Szewczyk (9 punktów i 8 zbiórek) i dominujący pod koszami Shawn King (9 punktów, 14 zbiórek, 6 bloków), ale gospodarze co rusz zbliżali się na dystans jednego kosza.

Greg Surmacz i Chavaughn Lewis długo trzymali Czarnych w grze, ale decydujące okazały się trafienia Kinga. Ostatecznie Stal zwyciężyła w Gryfii 76:67, a w rywalizacji o brąz 2-0.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>