Stal niczym walec – także MKS Dąbrowa ograny

Rewelacyjna runda rewanżowa zespołu z Ostrowa. Zwycięstwo 81:74 z MKS Dąbrowa było już 14 wygraną w ostatnich 15 meczach BM Slam Stali. Szanse na 2. lokatę przed playoff są jak najbardziej aktualne.

Typując wyniki przed meczami pisaliśmy o nieco gorszej postawie MKS Dąbrowa na wyjazdach, ale goście naprawdę dobrą grą w Ostrowie zaprzeczali tej teorii. Byli lepszym zespołem w pierwszej połowie, po pierwszych 10 minutach prowadzili nawet 27:18, imponując skuteczną grą w ataku.

Gościom udało się też w dużym stopniu ograniczyć amerykańskich liderów Stali – Aaron Johnson i Marc Carter w całym meczu zdobyli po zaledwie 5 punktów.

Stal ma jednak atut w postaci bardzo szerokiego składu i stopniowo zaczęła przejmować inicjatywę. Już do przerwy w zasadzie odrobiła straty – po niesamowitym rzucie Łukasza Majewskiego (wideo poniżej) pierwsza połowa zakończyła się wynikiem już tylko 38:37 dla MKS.

Tuż po przerwie gospodarze zaczęli od serii 14:2 i przejęli kontrolę nad spotkaniem. Dobrze grali Jure Skifić i Michał Chyliński, a Majewski trafił 4/5 z dystansu. Stali pomogło też, że boisko przed czasem opuścił DJ Shelton, w sumie w dość dziwnych okolicznościach – trener Jacek Winnicki po meczu chciał wyjaśnić, o co chodziło.

W wyrównanym zespole z Ostrowa najwięcej punktów zdobył Michał Chyliński – 13. Wśród gości Aaron Broussard zanotował 17 punktów i 4 asysty, także 17 punktów miał, grający ostatnio dobre mecze, Jovan Novak. Zabrakło tradycyjnego wkładu Sheltona, który skończył mecz z zaledwie 8 oczkami, choć średnio zdobywa przecież 18 punktów na mecz.

Stal przed ostatnią kolejką ma bilans 22-9, identyczny jak Polski Cukier, ale wygrała oba spotkania z zespołem z Torunia. Jeśli w niedzielę wygra na wyjeździe w Koszalinie, zajmie drugie miejsce po rundzie zasadniczej.

