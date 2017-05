Stal obroniła Ostrów – będzie piąty mecz o finał!

Doskonała obrona i dużo bardziej zespołowa gra dała Stali wygraną 58:57. Stelmet obudził się za późno i w półfinale mamy 2:2. Decydujący mecz w poniedziałek, w Zielonej Górze.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

W pierwszej połowie w głównych rolach występowali gracze wysocy i sytuacja ta sprzyjała raczej gospodarzom. Świetnie zaczął wprawdzie Vladimir Dragicević (8 szybkich punktów), który nawet wyprowadził Stelmet na niewielkie prowadzenie, ale szybko do głosu zaczęli dochodzić zawodnicy Stali.

Shawn King wreszcie dominował tak, jak MVP ligi dominować powinien. To m.in. dzięki niemu i Szymonowi Szewczykowi po 1 kwarcie było 20:15 dla Stalówki. W kolejnej części prowadzenie gospodarzy utrzymało się – Stelmet przegrywał na tablicach, pokazywał sporo nerwowości i nie wyglądał na zgrany zespół.

Do przerwy było 36:30 dla ostrowian, King miał na koncie 12 pkt. i 6 zbiórek, a Aaron Johnson już 7 asyst. Znów dobry mecz zaliczał Mateusz Kostrzewski, grający skutecznie i twardo.

Kibice, którzy spodziewali się przemiany mistrzów Polski w przerwie, musieli być zawiedzeni. W błotnej, pełnej dziwnych gwizdków, III kwarcie przewaga gospodarzy sięgnęła 12 punktów (47:35), a Stelmet wyglądał na pogubiony, w szczególności w ataku. Raptem 8 punktów w kwarcie chluby nikomu nie przynosi.

Przed ostatnią częścią Stal prowadziła 47:38. Wówczas 5 punktów z rzędu zdobył Szymon Szewczyk i gospodarze byli już bardzo blisko. Jak się okazało – blisko była też dramatyczna końcówka.

Przy 13 punktach straty Stelmet zerwał się do szturmu, pokazał rewelacyjną grę przez całe 5 minut, a gospodarzom zupełnie odcięło prąd. Ostatecznie, na 6 sekund przed końcem, zielonogórzanie mieli piłkę, czas na żądanie i 1 punkt straty. Rzutu za 3 punkty, dającego wygraną i finał, nie trafił jednak Thomas Kelati.

Mecz o wszystko w poniedziałek, w hali CRS w Zielonej Górze.

RW

