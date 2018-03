Stal ogrywa Kinga – generale Johnson prowadź!

Żelazne nerwy w końcówce i różnica, którą na boisku robił lider gości, Aaron Johnson. BM Slam Stal wygrała w Szczecinie 82:77 i ma szanse nawet na 2. lokatę przed playoff.

Bardzo wyrównany mecz długo upływał pod znakiem popisów Pawła Kikowskiego, który po okiem telewizyjnych kamer robił na boisku jeszcze więcej niż zazwyczaj. Trafiał z dystansu, wchodził na kosz mimo obecności Adama Łapety, wygrywał w obronie grając przeciwko Mateuszowi Kostrzewskiemu.

Stal wyraźnie zyskiwała na jakości, gdy na boisku pojawiali się dwaj świetni rezerwowi – Marc Carter i Nikola Marković, obaj doświadczeni i bardzo dobrze broniący. Mając obok dodatkowe zagrożenia w ataku, łatwiej mógł się też urywać obronie Aaron Johnson, zdecydowanie za szybki i za dobry dla obrońców Kinga.

Do przerwy gospodarze prowadzili minimalnie 44:43, po 3. kwartach dla odmiany goście 63:61 i tak wyglądał cały mecz. I nie zmieniała tego faktu dominacja Kinga w walce na tablicach.

W kluczowych momentach wygrało doświadczenie gości. Jeszcze 2 minuty przed końcem był tradycyjny remis, ale potem najważniejsze rzuty trafili Carter i Johnson, po drugiej stronie Tauras Jogela przestrzelił oba wolne, a Paweł Kikowski nie trafił z półdystansu, po tym, gdy podjął pierwszą naprawdę złą decyzję rzutową w meczu.

King z bilansem 15-12 jeszcze będzie musiał drżeć o awans do playoff, Stal ma już 17-9 i jest w grze nawet o drugą pozycję po rundzie zasadniczej.

