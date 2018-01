Stal ogrywa Turów – Chyliński i Johnson zrobili różnicę

Stal była wyraźnie lepsza i w Ostrowie pewnie pokonała Turów 93:78. Gwiazdą pierwszej połowy był Michał Chyliński, a drugiej Aaron Johnson.

LeBron i jego królewska kolekcja butów – sprawdź >>

Na takiego Michała Chylińskiego, jak w pierwszej połowie, czekali kibice w Ostrowie. Doświadczony strzelec, grający dość nierówny sezon, już do przerwy trafił perfekcyjne 4/4 rzuty z dystansu.

Stal wykorzystywała dobre podania Aarona Johnsona, ale też miała przewagę pod koszem. O ile Adam Łapeta i Brad Waldow wypadali z grubsza na remis, to wciąż obrona Turowa zapominała o Szymonie Łukasiaku, który już do przerwy zdobył 10 oczek.

Turów na kilka minut podniósł się po słabszym początku, głównie dzięki rzutom z dystansu. Dwie trójki z rzędu trafił Jakub Koelner, jedną dorzucił Jacek Jarecki i zrobiło się 25:25. Następne kilka minut Stal wygrała jednak aż 25:11 i do przerwy prowadziła już 50:34. Kluczem była m.in. dobra obrona na obwodzie – Cameron Ayers praktycznie nie miał okazji do rzutu.









W drugiej połowie mecz się wyrównywał, ale oznaczało to utrzymanie kilkunastopuntowej różnicy. Z jednej strony Waldow (23 pkt.) zaczął łatwo ogrywać Łapetę, a z drugiej w atak Stali ładnie włączyli się rezerwowi. Tomasz Ochońko raz jeszcze okazał się iskra z ławki, dobre zmiany dawał także Grzegorz Kulka (8 pkt., 3 zbiórki), potwierdzający, że zasługuje na regularne minuty nie tylko pod nieobecność Grega Surmacza.

Turów w IV kwarcie zdołał zbliżyć się na 5 punktów (73:68) po dwóch celnych trójkach Ayersa (17 pkt. w meczu). Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wziął Aaron Johnson, który w ciągu ostatnich 6 minut zdobył wszystkie swoje 15 punktów i raz jeszcze był po prostu nie do zatrzymania. Adam Łapeta (18 pkt., 7 zb., 4 bloki) wybronił kluczowe akcje, przydał się też Łukasz Majewski, który w swoim brzydkim stylu wymusił kilka ważnych fauli.

To bardzo ważne zwycięstwo Stali w kontekście walki o playoff. Zmartwieniem jej kibiców może być ponowny uraz Marca Cartera, czekamy na szczegółowe informacje w tej sprawie. Turów pokazał momenty dobrej gry w ataku, ale bronił i zbierał zbyt słabo, by myśleć o wygranej na wyjeździe.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS

LeBron i jego królewska kolekcja butów – sprawdź >>