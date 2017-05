Stal Ostrów na szczycie świata – flaga na Mount Evereście!

Mariusz Szczuraszek, himalaista z Ostrowa Wlkp., 21 maja zdobył najwyższy szczyt na Ziemi i wniósł nań flagę walczącej o medal BM Slam Stal.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Ok, wiedzieliśmy, że Ostrów Wlkp. to miasto zwariowane na koszykarskim punkcie, ale tego się nie spodziewaliśmy – flaga Stali na Mount Evereście?! Jak widać – dla kibiców „Stalówki” nie ma rzeczy niemożliwych.

Mariusz Szczuraszek z zawodu jest architektem, a z zamiłowania – himalaistą. Wspinaczce wysokogórskiej poświęca każdą chwilę. Wchodząc na Mount Everest stał się 22. Polakiem, który zdobył Koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty każdego z kontynentów.

I osiągnął to z pięknym, koszykarskim akcentem.

– Nie wniosłem żadnych innych symboli – zaznacza Szczuraszek. – Zrobiłem to wyłącznie dlatego, że identyfikuję się z naszym klubem i ich duchem sportowej rywalizacji oraz ze względu na lokalny patriotyzm, bo jestem ostrowianinem. Zrobiłem to dla wsparcia i promocji naszego lokalnego klubu koszykówki. Razem dla Ostrowa!

Brawo panie Mariuszu! Stal w półfinale walczy ze Stelmetem, po trzech meczach przegrywa 1-2, ale z takim wsparciem – wszystko jest możliwe.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>