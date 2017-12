Stal na początek – 3 pytania o Andreja Urlepa

Nie da się w kilka dni odmienić, ani nawet dobrze poznać drużyny. Nowy trener Stelmetu w świątecznym debiucie z pewnością pokaże jednak kierunki, w jakich będzie podążać zespół z Zielonej Góry. Co w pierwszym meczu będzie najciekawsze?

Bardziej medialnego wejścia, niż inauguracja przy okazji meczu świątecznego ze Stalą Ostrów, Andrej Urlep nie mógł zaliczyć. Znany od kilkunastu lat w Polsce, charyzmatyczny słoweński trener, w pewnością ułoży drużynę według swojej wizji (mocna obrona, ściśle kontrolowany atak) i zapewne potrwa to przynajmniej kilka meczów/tygodni.

Czego możemy dowiedzieć się już we wtorek?

1. Czy będzie nowa hierarchia i węższa rotacja?

Gdy wszyscy byli zdrowi, Artur Gronek miał zwyczaj grać bardzo szerokim składem. Nawet 11 zawodników otrzymywało sprawiedliwie po kilkanaście minut. Czy Andrej Urlep wyselekcjonuje tych 8-9, którzy najbardziej pasują do jego koncepcji? Jak podejdzie do tych graczy, którzy nie są znani z dobrej obrony?

2. Jak na nowego, specyficznego trenera zareagują zawodnicy?

W PLK Stelmet większość meczów oczywiście wygrywał (bilans 8-4), ale niemal zawsze miał problem z mobilizacją i dobrą grą od samego początku spotkań. Dopiero w kolejnych kwartach mistrzowie przykręcali śrubę, próbując wykorzystać liczne przewagi. Czy wreszcie w lidze zobaczymy zielonogórzan zmobilizowanych od początku do końca?

Wszyscy mówią oczywiście o relacjach z – być może równie nerwowym – Vladimirem Dragiceviciem, ale pytanie też o relacje z innymi zawodnikami, którzy nie zawsze lubią sztywno trzymać się taktyki, jak James Florence czy Armani Moore.

3. Którego Andreja Urlepa zobaczymy?

Legendarny „Furioso” narodził się oczywiście w czasach Śląska Wrocław i Anwilu, ale przy okazji późniejszych przygód z PLK, Słoweniec stawał się trenerem bardziej stonowanym, spokojniejszym. Jednocześnie nie odnosił już większych sukcesów, choć trzeba przyznać, że nie prowadził drużyn aspirujących do wygrania całej ligi. Jaki styl pokaże tym razem? Jakimi metodami będzie w trakcie meczu mobilizował, złożoną głównie z weteranów drużynę?

Mecz Stelmet Zielona Góra – Stal Ostrów Wielkopolski odbędzie się we wtorek, 26 grudnia o godz. 16.00. Transmisja na Polsacie Sport.

