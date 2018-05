Stal prowadzi 1:0 – Marković od kluczowych akcji

Twarde, zacięte spotkanie na otwarcie półfinałów. BM Slam Stal lepiej zagrała w końcówce i pokonała Polski Cukier 82:76. Nikola Markovic zanotował 19 punktów i 8 zbiórek, trafiając w przełomowych momentach.

Goście z Torunia w, generalnie nerwowej, pierwszej kwarcie opanowali się pierwsi. Zaczęli od prowadzenia 9:4, gdy kilka pudeł spod kosza zaliczył Adam Łapeta. Stal stanęła jednak na nogi, gdy na boisko z ławki weszli pewniejsi Mateusz Kostrzewski i Nikola Marković. Po 10 minutach mieliśmy remis 17:17.

Polski Cukier przegapił trochę szansę, aby odskoczyć gospodarzom, gdy dla odmiany serię dziwnych pomyłek pod samą obręczą zaliczył Cheikh Mbodj. W drugiej kwarcie do gry włączyli się obaj liderzy drużyn – Aaron Johnson (12 pkt.) oraz Glenn Cosey (15 pkt.) – i mecz się wyrównał.

Po efektownej wymianie ciosów w ataku do przerwy również był remis (41:41), m.in. dlatego, że „Pierniki” trafiły 5/6 z dystansu, do tego od pewnego momentu zaczął trafiać Mbodj.

W drugiej połowie znów Polski Cukier miał swoją szansę. Grał rozważniej w 3. kwarcie, a Stal wpadła w problemy z faulami i miała problem z obroną, zwłaszcza przeciwko Mbodjowi. Ostrowianie przetrwali jednak kryzys, także dlatego, że Emil Rajković zgodził się z prośbą Markovicia i zostawił go na boisku po wczesnym, 4. przewinieniu.

I to właśnie po akcjach serbskiego skrzydłowego (oraz przydatnego Stephena Holta) Stal zbudowała w czwartej kwarcie przewagę – było już nawet 75:67. Po paru stratach Stali i kolejnych akcjach Mbodja, Cukier zbliżył się nawet na 2 oczka, ale w końcówce wolne trafił Adam Łapeta, a kluczowe punkty w ostatniej minucie zdobył z półdystansu Kostrzewski.

Mbodj zanotował dla Polskiego Cukru aż 27 punktów, miał też 5 zbiórek w ataku. W najważniejszych momentach spotkania zabrakło jednak liderów gości – niewidoczny byli Cosey, Newbill czy Cel, w całym meczu tylko 1/6 z gry miał Karol Gruszecki. W drugiej połowie goście trafili tylko 1/10 z dystansu.

Dla gospodarzy, oprócz bardzo dobrego Markovicia, kilka ważnych trafień zaliczył Holt. Aaron Johnson miał 8 asyst.

Stal prowadzi 1:0 w serii, drugi mecz odbędzie się w sobotę, również w Ostrowie. Gra się do 3 wygranych.

