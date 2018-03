Stal ratuje się z GTK – Nikola Marković bohaterem

Wielki wieczór Quintona Hookera (40 punktów) nie wystarczył gościom z Gliwic. Stal wygrała z GTK po dramatycznej końcówce 96:94, a różnicę w decydujących momentach zrobił Nikola Marković.

Pozbyły się go Stelmet i wcześniej Trefl, teraz wygląda na to, że BM Slam Stal skorzystała na ich lekkomyślności. Gospodarze nie radzili sobie w obronie przez cały mecz, ale w końcówce dogonili i przegonili rywala, bo Nikola Marković (20 punktów, 6 zbiórek) zbierał kluczowe piłki i trafiał najważniejsze rzuty, w tym zanotował dobitkę, która dała zwycięstwo.

GTK miało jeszcze szansę na wygraną, ale przy 2 punktach straty, na 2 sekundy do końca, dość dziwacznie rozegrało najważniejszą akcję. Rewelacyjnie dysponowany Quinton Hooker wprowadzał piłkę, a Marcin Salamonik nie był już w stanie mu jej oddać i skończyło się na desperackim rzucie bez szans powodzenia.

Wcześniej Hooker szalał przez cały mecz, na przemian uciszając widownię w Ostrowie i wzbudzając szmery podziwu. Już do przerwy miał na koncie 26 punktów, a GTK prowadziło 58:57.

Amerykański rozgrywający skończył mecz z fenomenalną linijką statystyczną 40 punktów (13/22 z gry), 5 zbiórek i 10 asyst. Trafił 6 z 10 prób z dystansu, miał eval 43!

Stal miała problemy z obroną pod nieobecność Adam Łapety, który po urazie dłoni ma pauzować kilka tygodni, ale też GTK grało świetnie w ataku. Goście jeszcze w 4. kwarcie prowadzili różnicą 9 punktów, w meczu trafili 50% (12/24) trójek, a Hooker zwyczajnie ogrywał Aarona Johnsona. Choć i miejscowy rozgrywający w końcówce kilka razy się pokazał, zaliczając błyskotliwe asysty do Markovicia.

