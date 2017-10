Stal rzuca cegłami – medale na razie dziurawe

Nie mają środkowego, ich strzelcy fatalnie pudłują, atak zgrzyta, a wygrane nie przychodzą. W gorącym Ostrowie Wlkp. zmiany w składzie wydają się nieuniknione.

Stal, brązowy medalista poprzedniego sezonu, ma przeciętny bilans 2-2, choć nie grał jeszcze z żadnym rywalem, którego widzieliśmy przed startem rozgrywek w play-off (Turów, Czarni, Legia, Asseco).

To, co od razu rzuca się w oczy, to słaby atak Stali. Ostrowianie zdobywają mniej niż 80 punktów, a ich ORtg, czyli wskaźnik efektywności ofensywy, to marne 102,9 punktu na 100 posiadań. Gorsza jest tylko Legia (97,0).

Idźmy dalej – eFG, wskaźnik skuteczności, który odpowiednio wartościuje trójki, to w przypadku Stali ledwie 50,8 proc., tu gorsze są tylko GTK, Czarni i Legia. Ale jak tu mówić o punktach i ataku, skoro strzelcy trafiają fatalne 27,1 proc. rzutów?

Strzelcy, czyli Duane Notice (11/41), Mateusz Kostrzewski (7/23), Michał Chyliński (4/17) i Łukasz Majewski (3/11) rzucają słabo, by nie nazwać tego gorzej. Każdy z nich, póki co, zawodzi na całej linii. Dobrze grają praktycznie tylko Aaron Johnson, Jure Skifić i Adam Łapeta.

Co dzieje się ze Stalą? – Cóż, chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze: wciąż nie mamy pełnego składu, gramy eksperymentalnym ustawieniem, brakuje nam pierwszego środkowego, bo czekamy na znalezienie odpowiedniego gracza – mówi Emil Rajković. – A po drugie: wielu naszych graczy wraca po kontuzjach: Aaron Johnson i Jure Skifić mieli uszkodzone nosy, Michał Chyliński uraz kostki, a Łukasz Majewski jest przecież po operacji.

– Duane Notice też nie gra na poziomie, na którym chcemy, jego debiutancki sezon w Europie zaczął się dla niego trudno – dodaje Rajković. – Nie gramy jakoś wyjątkowo źle, ale też na pewno nie gramy tak, jakbyśmy chcieli – mówi Macedończuk.

Skąd ta fatalna skuteczność strzelców – czy to efekt kontuzji, braku rytmu, czegoś innego? – Myślę, że problem jest inny – brak dobrych pozycji do rzutu. Ich po prostu nie ma. Żeby otworzyć strzelców, potrzebujemy lepszego środkowego, który skupi na sobie uwagę obrony pod koszem oraz dwójki, która pomoże Aaronowi kreować grę. Wtedy będą pozycje, wtedy będzie skuteczność – wyraża nadzieję Rajković.

Trenera Stali zapytaliśmy też o ewentualne zmiany na obwodzie, oczywiście przy okazji pytania o Notice’a, którego teoretycznie wymienić najłatwiej. – Tak, zmiany są możliwe. Sprawdzamy różne opcje i myślę, że dokonamy pewnych modyfikacji. Ale nie chcę w tej chwili mówić o nazwiskach – dodaje Rajković.

Stal, szczęśliwie dla siebie, ma teraz sporo czasu na przemyślenia i ewentualne zmiany – w listopadzie ostrowianie zagrają tylko dwa mecze: u siebie ze Startem i na wyjeździe z Anwilem. Jeśli jednak w Ostrowie myślą o powtórzeniu sukcesu z zeszłego sezonu, czas zacząć grać lepiej.

ŁC

