Stal skuteczna, Polpharma w kryzysie

Grająca w osłabionym składzie Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski bez problemów wywiozła dwa punkty ze Starogardu Gdańskiego, wygrywając 90:75. Do Polpharmy wrócił po kilkumiesięcznej przerwie Thomas Davis, ale nie pomogło to drużynie z Kociewia, która wciąż nie może odzyskać formy z początku sezonu.

O ile pierwsza kwarta dawała jeszcze nadzieję na wyrównany mecz, to druga część gry stała pod znakiem wyraźnej przewagi gości. Skuteczni byli Mike Scott i Michał Chyliński, a dobra obrona pozwalała na wyprowadzanie skutecznych kontr. Po szybkim ataku skończonym przez Michała Nowakowskiego Stal do przerwy prowadziła już 47:28.

Charakterystyczny dla hali w Starogardzie Gdańskim doping i entuzjazm coraz częściej zaczęły zastępować gwizdy. To właśnie wspomniana druga kwarta miała decydujący wpływ na końcowy wynik. Niespodziewanie drużyna, która w tym sezonie była synonimem ofensywnej gry, przez 8 minut zdobyła ledwie 4 punkty!

Nieźle mecz zaczęli wprawdzie Kacper Młynarski (efektowny wsad na początku) i Justin Bibbins, dobrze wypadł wracający po kontuzji odniesionej w pierwszym meczu ze Stalą kapitan starogardzkiej drużyny Thomas Davis, ale w tej części gry cały zespół pogrążył się w chaosie i bezradności.

Po przerwie sporo ożywienia w poczynania Polpharmy wniósł Paweł Dzierżak. Rezerwowy rozgrywający popisywał się efektownymi asystami i napędzał atak swojej drużyny na tyle skutecznie, że strata do rywali zmalała w pewnym momencie do 12 oczek. W całym meczu zanotował 8 pkt i 7 asyst, a okres z nim na parkiecie Polpharma wygrała 9 punktami (cały mecz przegrywając piętnastoma).

To jednak nie wystarczyło na dobrze dysponowaną Stal, która mimo ledwie 8-osobowej rotacji, do końca kontrolowała przebieg meczu.

Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był Michał Chyliński (22 pkt, 8/11 z gry), swoje dorzucił Mateusz Kostrzewski (15 pkt), 14 piłek zebrał Shawn King. Dla Polpharmy 14 punktów zdobył Młynarski.

Polpharma jest w wyraźnym dołku – przegrała 4. mecz z rzędu i coraz bardziej oddala się od czołówki. Nadal słabo broni, a taktyka radosnej ofensywy z pierwszej części sezonu przestała działać. Na domiar złego w końcówce meczu kontuzji stawu skokowego nabawił się Bibbins.

Kibice w Starogardzie Gdańskim, rozbudzeni świetnym początkiem sezonu, coraz wyraźniej widzą oddalające się play-offy. I sądząc z reakcji trybun – już zaczęli tracić cierpliwość. Presja w Starogardzie będzie więc coraz większa, a terminarz w najbliższym tygodniu do najłatwiejszych nie należy (wyjazd do lidera z Gdyni i mecz w domu ze skutecznym ostatnio Kingiem).

Michał Świderski

