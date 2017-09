Stal w środku dziurawa – center poszukiwany

– Adam Łapeta ma być naszym zmiennikiem, ale pierwszego środkowego nie szukamy na gwałt – mówią w Ostrowie Wlkp. W niedzielę Stal rozpocznie sezon w niepełnym składzie.

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>

Brązowi medaliści z poprzednich rozgrywek jako pierwszy polski zespół zaczną grę o punkty – w I rundzie eliminacji FIBA Europe Cup „Stalówka” zagra z Bnei Herclijja. Pierwszy mecz w niedzielę 24 września w Izraelu, rewanż w czwartek 28 września w Ostrowie Wlkp. Zwycięzca zagra z FC Porto o awans do fazy grupowej.

Stal do dwumeczu z Bnei, piątym zespołem Izraela, który w poprzednim sezonie awansował w FIBA Europe Cup do drugiej fazy grupowej, przystąpi jeszcze bez następcy Shawna Kinga. Podpisany niedawno Adam Łapeta (3,3 punktu oraz 4,0 zbiórki w Lietuvos Rytas w EuroCup) ma być w zespole Emila Rajkovicia zmiennikiem.

Co z pierwszym środkowym? – Na pierwszy mecz nie zdążymy, licencje są już powysyłane, zresztą nic na siłę – mówi prezes klubu Paweł Matuszewski. – Oczywiście, że chcemy zagraniczną piątkę, bacznie obserwujemy rynek, ale nie spieszy nam się.

Matuszewski przyznaje, że spokój w budowie składu to trochę efekt zeszłego sezonu, kiedy drużyna Zorana Sretenovicia okazała się niewypałem i po zmianie trenera trzeba było ją przebudować. – Właśnie, przykłady Shawna Kinga czy Marca Cartera pokazują, że po rozpoczęciu sezonu można znaleźć świetnych graczy robiących różnicę i wciąż grać o najwyższe cele.

– Eliminacje do FIBA Europe Cup? Oczywiście, że chcemy je przejść, nawet bez pierwszego środkowego. Zawsze gramy o zwycięstwo, chcemy zmierzyć się z FC Porto, awansować do fazy grupowej – dodaje jednocześnie prezes Stali.

– Pewnie, że moglibyśmy podpisać środkowego już teraz, ale nie szukamy średniaka, który ma po prostu wypełnić lukę w składzie. Czekamy na mocnego gracza, którego uda nam się podpisać. Z kilkoma już rozmawialiśmy, ale do umowy nie doszło. Na przeszkodzie nie stanęły nawet pieniądze, tylko klasa ligi i inne rzeczy. Ale teraz ceny i wymagania spadają – mówi Matuszewski.

Do Herclijji Stal poleci zatem z polskim zestawem na środku – zmiennikiem Łapety będzie Szymon Łukasiak. Wysokimi skrzydłowymi w zespole Rajkovicia są Jure Skifić, Greg Surmacz i Grzegorz Kulka.

ŁC

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>