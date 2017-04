Stal vs Anwil – wielka bitwa pretendentów

Wygrywają mecz za meczem, otwarcie mówią o walce o najwyższe cele. W niedzielę w Ostrowie Wlkp. spotkają się najpoważniejsi kandydaci do detronizacji Stelmetu.

Gdy mistrzowie Polski z Zielonej Góry będą chcieli pokonać Turów, by zrehabilitować się za porażkę we Włocławku, prawdziwy hit kolejki odbędzie się w Ostrowie Wlkp. Dwa kluby z tradycjami, które w ostatnich latach pięknie się odrodziły, dwa miasta kochające koszykówkę, dwa środowiska, które pragną sukcesu.

I dwie bardzo dobre, a zarazem całkowicie różne drużyny.

Stal (20-8) wygrała 12 meczów z rzędu, ostatni raz u siebie przegrała 29 października. Ostrowianie wyróżniają się przede wszystkim obroną – ich DRtg jest najlepszy w lidze (97,0 pkt./100 posiadań). Koszykarze Stali świetnie grają na deskach, głównie dzięki Shawnowi Kingowi, który jest królem własnego pola trzech sekund.

Anwil (21-7) zwyciężył w 13 z 14 meczów, ostatnio pewnie pokonał u siebie Stelmet i kontrolował wyjazdowe spotkanie w Zgorzelcu. Drużyna Igora Milicicia to przede wszystkim atak – jej ORtg to nr 1 w lidze (112,3 pkt./100 posiadań). Najważniejszym graczem ofensywy Anwilu jest będący ostatnio w bardzo dobrej formie Josip Sobin.

W pierwszym meczu tych drużyn we Włocławku Anwil wygrał dość pewnie, 80:65. Gospodarze grali uważnie, popełnili niewiele strat (10) i wykorzystywali błędy rywali (15:8 w punktach po stratach). Włocławianie, mimo fatalnego 1/9 Fiodora Dmitriewa, przyzwoicie trafiali z dystansu (10/27), natomiast wstrzelić nie mogli się goście (5/27).

Siłą Anwilu byli obwodowi – 15 punktów zdobył Nemanja Jaramaz, 14 dodał Kamil Łączyński, a po 12 Michał Chyliński i Tony McCray.

Dla Stali 13 punktów zdobył Christo Nikołow, a obecne gwiazdy ostrowian – Shawn King i Aaron Johnson – były jeszcze bez formy. Pierwszy miał 10 punktów i 8 zbiórek, drugi zaliczył 7 punktów i 5 asyst.

Wynik meczu w Ostrowie Wlkp. o niczym nie przesądzi – obie drużyny czekają po nim kolejne ciężkie spotkania. Dla układu czołówki tabeli będzie jednak bardzo ważny, a przede wszystkim da odpowiedź na nurtujące fanów pytanie – który z tych pretendentów jest na finiszu sezonu mocniejszy?

ŁC

