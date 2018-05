Stal vs. Polski Cukier – minimalna przewaga Ostrowa

Stal to zespół bardzo dobrze grający na wyjazdach, pewnie poradziła sobie w obu meczach sezonu z Polskim Cukrem. Półfinał zapowiada się wyrównany. Naszym zdaniem, faworytem będzie jednak „Stalówka”.

Buty adidas D Rose 8 – w rewelacyjnej cenie!! >>

Obie drużyny prezentują bardzo zbliżony poziom – identyczny bilans w rundzie zasadniczej (23-9) tylko to potwierdza. Także wygrana „Pierników” nie będzie więc jakąś nadzwyczajną niespodzianką. Wiele elementów się równoważy, niektóre są mitem. Gdzie widzimy te minimalne przewagi BM Slam Stali?

1. Dominacja pod koszem

Polski Cukier to zespół najlepiej w lidze rzucający z dystansu, ale w playoff większe znaczenie będzie miało wygranie rywalizacji pod koszem. Adam Łapeta i Nikola Marković to lepszy koszykarsko i silniejszy zestaw niż Cheikh Mbodj oraz Krzysztof Sulima. Przykład? W dwóch meczach RS przeciwko Stali Mbodj zanotował łącznie tylko 5 zbiórek i miał 3/10 z gry. Sulima? 5/15 z gry… Grające dalej od kosza czwórki (Jure Skifić i Aaron Cel) to z kolei podobny poziom. Przewaga ostrowian.

2. Wyraźnie lepsza obrona

Mecze koszykówki wygrywa się atakiem, tutaj efektywniejszy (nr 1 w lidze) jest Polski Cukier, ale w playoff zdecydowanie rośnie znaczenie obrony, zwłaszcza przy zazwyczaj wolniejszym tempie gry. Stal jest tu wyraźnie lepsza, traci na 100 posiadań tylko 101.7 punktu, podczas gdy „Pierniki” o 5 więcej – 106.7. Także to było widać w sezonie zasadniczym, gdy Cukier – zdobywający średnio na mecz ponad 86 punktów – w dwóch spotkaniach z ostrowianami notował ich tylko 67.5.

3. Doświadczenie / dobra gra na wyjazdach

Stal miała najlepszy w lidze bilans meczów poza własną halą (12-4), wysoko wygrała również mecz w Toruniu. Stać ją na przynajmniej jedną wyjazdową wygraną w serii, a ma przecież przewagę własnego parkietu. „Pierniki” to w zdecydowanie większym stopniu drużyna własnego parkietu – Cukier w sezonie miał bilans 1-7 na wyjazdach z drużynami, które awansowały do playoff. Potrafił wygrać jedynie z Kingiem w Szczecinie. Z lepszymi drużynami zaliczał wyraźne porażki.









Oczywiście, torunianie także mają przewagi – wyraźnie silniejsza polska rotacja, zwłaszcza na skrzydle – Karol Gruszecki i Bartosz Diduszko powinni mieć przewagę. Jeśli chodzi o typowanie przebiegu spotkań, to wbrew powszechnym sugestiom, nie wydaje się, aby przesądzająca okazała się rywalizacja „jedynek”. Obaj liderzy zespołów – Aaron Johnson i Glenn Cosey to gracze na podobnym, dobrym poziomie, nawet jeśli różni w stylu. Amerykanin ze Stali to nieco bardziej rozgrywający, gracz Cukru trochę bardziej strzelec. Będzie zaskoczeniem, jeśli znów nie wypadną z grubsza na remis.

Mitem jest też raczej różnica w szerokości rotacji. Zespoły w NBA grają 48-minutowe mecze playoff 8-9 zawodnikami, więc także w PLK 12 graczy Stali nie przesądzi o losach serii. Tym bardziej, że Polski Cukier wygrywając Puchar Polski pokazał już, że to nie liczba graczy na ławce ma kluczowe znaczenie.

Typ PolskiKosz.pl: Stal wygra 3:2.

Terminarz:

mecz 1 (Ostrów Wlkp.) – 10 maja (czwartek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

mecz 2 (Ostrów Wlkp.) – 12 maja (sobota), godz. 20.00 – transmisja w Polsacie Sport Extra

mecz 3 (Toruń) – 15 maja (wtorek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 4 (Toruń) – 17 maja (czwartek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 5 (Ostrów Wlkp.) – 20 maja (niedziela), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

Bilans w sezonie zasadniczym: 2-0 dla BM Slam Stali (76:70 w Ostrowie Wlkp. i 83:65 w Toruniu)

