Stal walczy o licencję – tylko hala czy coś więcej?

Do najbliższego piątku, 3 sierpnia okaże się, czy drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego ponownie zagra w PLK. Klub póki co demonstruje przekonanie, że licencję z pewnością otrzyma.

Stal w ostatnich dniach zatrudniła już nowego trenera – Wojciecha Kamińskiego i poinformowała o pierwszym transferze – Witalija Kowalenki. Klub jest aktywny na rynku transferowym, co może być lekko szokujące w kontekście komunikatu PLK z 29 lipca, że klub w pierwszym terminie nie otrzymał licencji na grę (podobnie jak MKS Dąbrowa).

Z oficjalnego komunikatu Stali, opublikowanego na stronie klubu, wynika, że przyczyną proceduralnego sporu są „względy formalne, związane z halą”. Według nieoficjalnych informacji, z przynajmniej kilku źródeł, w momencie składania wniosku o licencję, klub miał jednak więcej problemów, w tym z zadłużeniem. Prezes ligi, Radosław Piesiewicz, na łamach Przeglądu Sportowego, także mówił o „kilku punktach” do wyjaśnienia.

Stal deklaruje, że będzie mogła organizować mecze na rozbudowywanej hali przy ul. Kusocińskiego „w drugiej części sezonu”. Ewentualna zgoda na ligi na 3 sezon rozgrywania (nawet części) meczów w szkolnej sali w Ostrowie wydaje się być mało prawdopodobna – po tym, gdy prezes PLK w wywiadach oraz nawet w oficjalnych pismach deklarował, że nie ma już takiej możliwości. I liga, i jej prezes, wypadliby zupełnie niepoważnie.

O złożeniu odwołania i dalszych staraniach o licencję poinformował także MKS Dąbrowa. I także w dość oryginalnym komunikacie, w którym zdemontowano plotki o problemie z wyrokami trybunału arbitrażowego, ale nie poinformowano, o co chodzi tak naprawdę.

Czekamy zatem do piątku.

