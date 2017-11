Stal wreszcie wygrywa – iskra Tomasza Ochońki

Lepsze humory w Ostrowie Wlkp. – Stal pewnie pokonała Start 80:63. Goście z Lublina obudzili się tylko na chwilę, przez cały mecz mieli fatalną skuteczność.

Stal wciąż daleka jest optymalnej formy, ale wreszcie zdołała wygrać mecz. Drużynie z Ostrowa bardzo pomógł powrót do gry Jure Skificia – chorwacki skrzydłowy (12 pkt, 4 zb.) był najlepszym zawodnikiem na boisku.

Start długo do zaoferowania miał wyłącznie indywidualne akcje Jamesa Washingtona (17 pkt., 6 zb, 5 as.) oraz przynajmniej odwagę i energię (niestety nieskutecznego) Mateusza Dziemby. Chavaughn Lewis (5-16 z gry) zaliczył już drugi z rzędu fatalny występ w ataku, a Uros Mirković i Marcin Dutkiewicz, choć rzucali chętnie, to zwykle niecelnie.

Gospodarze zbudowali przewagę w drugiej kwarcie, świetne wejście z ławki zaliczył wówczas Tomasz Ochońko. Doświadczony rozgrywający zdobył szybkie 7 punktów i w swoim stylu uprzykrzał życie obwodowym rywala. Także w drugiej połowie pokazał się z pozytywnej strony.

Do przerwy Stal prowadziła już 39:31, ale w III kwarcie szeregiem błędów w ataku pozwoliła Startowi (trochę też lepiej broniącemu) utrzymać się w meczu.









W kluczowych momentach po obu stronach parkietu przydały się centymetry i bloki (5 w meczu) Adama Łapety. Lepszy atak Startu, trafienia Lewisa oraz Dutkiewicza i pogoń gości były już spóźnione. Tym bardziej, że w ostatniej kwarcie wreszcie na swoim poziomie zaczął grać Aaron Johnson (11 pkt., 9 as.). Oby jego uraz kostki z końcówki meczu nie okazał się poważny.

Kiepski poziom sportowy, fatalna jakość obrazu w transmisji Polsatu, brak sportowych emocji – to nie była dobra reklama koszykówki spod znaku PLK.

