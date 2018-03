Stal wygrywa w Lublinie – Łapeta zamiótł Start

Bardzo dobra obrona w II połowie i przewaga pod koszem dały Stali wyjazdowe zwycięstwo 70:57 z TBV Startem w Lublinie. Aaron Johnsn zdobył 22 punkty.

Stal zagrała już z Nikolą Markoviciem oraz, wracającym po kontuzji, Marcem Carterem. Od początku – podobnie jak zresztą Start – miała jednak spory problem z organizacją gry i skutecznością. Przesadnie długa przerwa w trakcie sezonu nie pomogła

W pierwszej połowie w obu zespołach ton nadawali amerykańscy rozgrywający. James Washington (11 pkt. do przerwy) podejmował dość kontrowersyjne decyzje rzutowe, ale co z tego, kiedy trafiał. Uros Mirković wyglądał lepiej od swojego oponenta Markovicia, gospodarze dominowali w walce o zbiórki i do przerwy Start nieznacznie prowadził 34:31.

Po przerwie ciężar gry przeniósł się bliżej kosza, gdzie twarde, efektowne pojedynki toczyli Adam Łapeta z Darrylem Reynoldsem (14 zbiórek). Stal wyraźnie poprawiła obronę, ograniczając Start do zaledwie 8 punktów w kwarcie. Przed ostatnią częścią było 49:42 dla gości z Ostrowa.

Nie na długo. Na kilka chwilę obudził się Chavaughn Lewis, kolejną trójkę trafił Washington i zrobiło się już tyko 52:54, a Start miał jeszcze 3 z rzędu rzuty z dystansu, by objąć prowadzenie. Nie wpadło ani razu.

W kluczowych momentach, kolejny już raz w tym sezonie, graczem stanowiącym różnicę po obu stronach parkietu okazał się Adam Łapeta (11 punktów, 9 zbiórek). Jego dwa kolejne, potężne wsady pozwoliły Stali odzyskać rytm i wyraźniejsze (62:52) prowadzenie. Celne trójki Markovicia i Michała Chylińskiego załatwiły sprawę.

Pojedynek „generałów” minimalnie dla gracza z Ostrowa. Johnson zdobył 22 punkty i miał 5 asyst, Washington 18 punktów i 4 asysty. Start jako zespół trafił tylko 34% rzutów z gry.

