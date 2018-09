Stal wygrywa z Czechami – King królował

Drużyna BM Slam Stal Ostrów Wlkp., pewnie pokonała Dekstone Turi Svitavy 86:74 w przedsezonowym meczu towarzyskim rozegranym we Wrocławiu. Shawn King zdobył 20 punktów.

Mecz był zamknięty dla publiczności, trudno zatem napisać coś więcej o samej grze. Przeciwnikiem była która w zeszłym sezonie dotarła do półfinału ligi czeskiej, a w tym roku przymierza się do gry w FIBA Europe Cup. Podobnie jak w sparingu ze Stelmetem, Stal znów pokazała, że będzie ofensywnie nastawionym zespołem. Ostrowianie przez praktycznie cały mecz prowadzili różnicą ok. 10 punktów.

Najwięcej punktów zdobył Shawn King (20), więcej niż poprzednio trafił też Michał Chyliński (13). Poniżej krótka wypowiedź Przemysława Żołnierewicza, z oficjalnego profilu Stali.

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Dekstone Turi Svitavy 86:74

BM Slam Stal: King 20, Chyliński 14, Szymkiewicz 13, Scott 10, Żołnierewicz 9, Kowalenko 7, Majewski 6, Tasić 4, Nowakowski 3

Zobaczcie, co po dzisiejszym sparingu z czołowym czeskim zespołem powiedział Przemysław Żołnierewicz.#JesteśmyZeStali Opublikowany przez BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski Wtorek, 4 września 2018