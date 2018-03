Stal zdobyła Toruń – Pierniki bardzo miękkie

Przewaga atletyzmu i determinacji, więcej indywidualności. Stal łatwo wygrała z Polskim Cukrem w Toruniu 83:65. Aaron Johnson zanotował 17 punktów i 12 asyst.

Air Jordan 10 Retro – te buty to klasyka! >>

W naszych typach przed kolejką zapowiadaliśmy wygraną BM Slam Stali w Toruniu, ale nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie ona aż tak łatwo. Już na początku 4. kwarty było de facto po meczu – Michał Chyliński trafił trójkę na 71:57, a po chwili Adam Łapeta zaliczył jedną ze swoich akcji „2+1” i dystans był już nie do odrobienia.

Najlepszym graczem meczu był Aaron Johnson, z double double na poziomie 17 punktów i 12 asyst. Amerykanin bardzo dobrze bronił też przeciwko Glennowi Coseyowi, zatrzymując go na skuteczności 3/10 z gry. Świetny mecz zagrał też Jure Skifić, który zanotował 18 punktów i 9 zbiórek, trafił 8/13 z gry. W ważnym momentach, jak prawie co mecz, różnicę pod koszem robił Łapeta.

Polski Cukier, który jest w kryzysie od zdobycia Pucharu Polski, ma coraz większe problemy z grą w ataku. Po tym jak zdobył 63 punkty w Lublinie, teraz uciułał zaledwie 65 na własnym parkiecie. Na zawodnika w formie nie wygląda obecnie chyba żaden z toruńskich graczy, Cosey czy Karol Gruszecki pokazują mniej niż połowę tego, co miesiąc temu.

Cukier przegrywał też mecz koszykarsko i fizycznie, w nerwowych reakcjach torunian widać było dużo frustracji wynikającej z bezsilności. Najskuteczniejszym graczem gospodarzy był debiutujący w PLK rzucający DJ Newbill, który zdobył 11 punktów (4/9 z gry), pokazał potencjał, ale jeszcze nie zachwycił. Drugi z nowych zawodników, Damian Jeszke, zaliczył tylko 4-minutowy epizod, nie oddał nawet rzutu.

Po tym meczu obie drużyny mają po 9 porażek, ale nastroje są odmienne. Wzmocniona Stal idzie wyraźnie w górę, Polski Cukier nie grał tak źle być może nawet od dwóch sezonów.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Air Jordan 10 Retro – te buty to klasyka! >>